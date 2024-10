Vídeo flagra momento em que onça aplica ataque moral para capturar jacaré gigante no Pantanal

Créditojacaré gigante no Pantanal

Um vídeo flagrou o momento em que um onça aplica um ataque moral para um capturar jacaré gigante no Pantanal.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pela página especializada @pantanaloficial recentemente.

No registro, é possível ver o momento em que o animal entra no rio para capturar a presa, com um grande salto.

Neste momento, ocorre um verdadeiro enfrentamento selvagem, com a presa tentando escapar do ataque.

Apesar do grande esforço, a força brutal da onça acaba sendo maior e concretando a captura total.

Na postagem, a página detalhou: “Experiência espetacular que vivemos no Pantanal, uma onça caçando um jacaré”.

Como era de se esperar, o registro acabou viralizando nas redes e já conta com mais de 300 mil reproduções.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários. Uma pessoa comentou: ‘Que força tem esse animal”.

Outra inda escreveu: “Não há dúvida de que a onça é um dos felinos que sabe nadar e até mergulhar; desde pequena e por instinto, o faz.” Confira o registro: