Lembra do cão amarrado durante passagem do furacão Milton? Tutor é identificado e preso

Viralizou em todo o mundo um vídeo de policiais rodoviários resgatando um cão que havia sido deixado amarrado em uma cerca na estrada, dentro de um buraco cheio de água, por seus donos, que fugiam da passagem do furacão Milton, na Flórida.

Felizmente, os agentes chegaram ao local e conseguiram resgatar o animal antes que se afogasse com as chuvas torrenciais trazidas pelo furacão. “Não faça isso com seus animais de estimação, por favor”, divulgou a patrulha Rodoviária da Flórida em suas redes sociais no dia do resgate.

Veja o vídeo:

O tutor do cão, chamado Trooper, foi encontrado pela polícia da Flórida nesta terça-feira e acabou preso por crueldade contra animais ‘agravada’.

O homem chama-se Giovanny Aldama Garcia e tem apenas 23 anos. “O ex-proprietário do Trooper enfrentará acusações agravadas de crueldade contra animais. Levamos este crime muito a sério e este réu enfrentará as consequências dos seus atos”, disse a procuradora da cidade de Tampa, Susan Lopez, nas redes sociais.

Após ser socorrido, Trooper recebeu cuidados médicos e foi enviado a um abrigo de animais.