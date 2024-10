“Não tem perdão!” Influencer critica moradores que abandonaram seus cães durante o furacão Milton na Florida

Influencer espanhola do canal Aqui Sandra

Uma influenciadora viralizou nas redes por sua raiva incontida ao criticar como muitos residentes na Flórida abandonaram seus animais de estimação durante a passagem do furacão Milton. Ela destacou que o pior é que muitos fecharam suas casas e selaram tudo para impedir a entrada de água, deixando seus animais trancados sem se importar que não pudessem sair em caso de emergência.

Trata-se da influenciadora espanhola ‘Aquí Sandra’, residente em Miami, que, por meio de sua conta @aquisandrax, repudiou o fato de muitas pessoas terem escrito seus números de telefone nos corpos de seus animais de estimação para que fossem contatadas caso eles morressem devido à passagem do furacão, mas na verdade não se importam com seus animais, pois os deixaram no meio da tempestade.

A mulher disse em um vídeo que ultrapassa os quatro milhões de visualizações, 600 mil curtidas e quase seis mil comentários que estava indignada.

“Por que tanta gente está deixando seus animais para trás ao evacuar devido à passagem de um furacão? Estou ficando irritada, estou quase pegando meu carro e resgatando os animais de todo o mundo”, disse.

A espanhola disse: “‘Como você pode sair de casa fazendo isso? Deixando a criança lá? Você deixaria seu filho? Por que você deixa seu cachorro em casa e sai? Não tem perdão”.

Destacou a responsabilidade de ter um animal de estimação, enfatizando a importância desses seres vivos como um membro da família, e condenou o abandono deles em situações de emergência.

Deixar animais de estimação ao cuidado durante um furacão

Ele admitiu que há pessoas para quem é difícil ficar com seus animais em casos como este, mas observou que quando isso acontece, alguém responsável e de bom coração providenciará para deixar seus animais com outros que possam dar-lhes abrigo, enquanto o furacão passa.

Os comentários abundaram no vídeo da influenciadora, e muitas pessoas contaram que também testemunharam como muitos animais de estimação foram abandonados durante o furacão Milton.

“Vi um vídeo de um bull terrier amarrado, não apenas o abandonaram, o deixaram amarrado sem nenhuma chance de sobreviver”, “meu irmão pode ficar, mas meus cães jamais”, “os animais são tão bonitos que se fosse o contrário, eles não te deixariam lá”, “estou indignada”, “supostamente os animais fazem parte da família”, “eu prefiro morrer abraçada aos meus animais do que deixá-los sozinhos”, “também já vi pessoas em áreas de alto risco que ficam por causa dos animais de estimação, mas ficam eles e seus filhos correndo perigo, mesmo quando os filhos imploram para ir embora”, são alguns comentários.