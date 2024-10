Tiktoker gera polêmica ao gravar vídeo limpando túmulos de desconhecidos em cemitério

Uma influenciadora conhecida como The Clean Girl, com mais de 3 milhões de seguidores no Tiktok, gerou uma verdadeira controvérsia nas redes sociais recentemente por um motivo inesperado.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Notife, tudo começou após ela publicar vídeos nos quais aparece limpando túmulos em um cemitério sem a autorização dos familiares.

Nos vídeos, ela mostra todos os detalhes da limpeza, etapa por etapa.

Com o trabalho, a jovem afirma que faz isso para honrar os falecidos cujas lápides foram esquecidas.

No entanto, sua ação desencadeou um intenso debate nas redes sociais, onde alguns a apoiam pelo gesto, enquanto outros criticam a possível falta de respeito em relação às famílias dos falecidos.

“Imagina visitar o túmulo de um familiar falecido e ver que alguém arrumou sua lápide. Isso me daria muita alegria”, comentou uma pessoa.

Contra o tema, outra escreveu: “Não, mas acredito que seja um gesto muito bonito tanto para os falecidos quanto para os familiares.”

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, a postagem polêmica já conta com quase 140 milhões de reproduções, mostrando um verdadeiro engajamento. Confira o registro:

Com informações da página Notife