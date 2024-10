Onça-preta captura jacaré gigante em ataque selvagem e registro inédito viraliza nas redes

Em um momento captado em vídeo, uma onça-preta foi flagrada caçando um jacaré gigante em um ataque selvagem difícil de ser registrado.

O registro foi compartilhado pela página @pantanaloficial no Tiktok e acabou viralizando rapidamente nas redes socias.

Na postagem, foi descrito: “Em registro inédito Onça-Preta preda um Jacaré. Em alguns biomas, como o Pantanal, não há registros de onças-pretas, somente de onças-pintadas e onças-pardas”.

“Não sabemos onde ocorreu o fato do video, por ser um ocorrido nunca visto antes, resolvemos compartilhar com vocês”, completou.

No vídeo impressionante, é possível ver o animal já imobilizado, com a onça ainda aplicando uma mordida no pescoço da presa.

Como era de se esperar, o registro viral já conta com quase 2 milhões de reproduções.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários: “Que impressionante, mas incrível mesmo é a filmagem, muito difícil conseguir fazer”, comentou uma pessoa.

Outra ainda escreveu: “Espetacular, esplêndido, Maravilhoso”. Confira o registro: