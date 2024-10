Mulher tem ataque de pânico após ser tocada por colega de trabalho e decide reportá-la

Uma mulher de 23 anos revelou ter tido crises de ansiedade após ser tocada por uma colega de trabalho. Segundo ela no Reddit, o comportamento da funcionária a gerou ataques de pânico. No entanto, foi criticada por internautas ao decidir levar o caso adiante.

“Essa colega [de trabalho] é muito sensível ( é mais velha, então pode ser por isso, coisa de geração diferente). Ela coloca a mão nas minhas costas e esfrega ou agarra meu braço quando passa. Realmente não gosto de ser tocada (trauma ou algo assim), mas não disse nada por um tempo porque não costumo ser confrontacional”, escreveu ela no Reddit, pelo usuário u/DiscountTasty9693.

“Decidi dizer algo algumas semanas atrás quando tocou minhas costas novamente. Falei: ‘Ei, eu não gosto de ser tocada’. Ela então veio por trás de mim e começou a coçar minhas costas com as duas mãos o mais forte que podia (realmente doeu)”, desabafou.

Segundo a jovem, ela gritou para sua colega parar e não repetir o comportamento. Em seguida, a outra funcionária se desculpou dizendo não ter entendido quando pediu para parar. No relato, a mulher contou ter lutado contra um ataque de pânico pela próxima hora.

“Desde então, tenho tido ataques de pânico/ansiedade quase todos os dias, e minha ansiedade piora muito perto dela. Eu uso um fitbit e minha frequência cardíaca tem estado acima de 100 quase todas as vezes que eu verifico (não é o normal para mim)”, escreveu.

Manifestação do caso

Segundo o relato, a colega de trabalho da mulher tem mantido certa distância após ser repreendida. O caso foi levado à gerência e a jovem revelou ter enfrentado dificuldades em estar no mesmo ambiente.

“Trabalhamos juntas quase todos os dias e mudar de horário não é realmente uma opção. Não consigo deixar de sentir que estou exagerando em todo o incidente, mas não sei o que fazer. Sei que ela não quis dizer isso maliciosamente e ela não consegue evitar como isso me afetou”, desabafou.

“Eu poderia entrar em contato com o RH sobre isso, mas também não sei o que eles fariam. Além disso, ela tem tido problemas para aprender todos os aspectos do trabalho e comete erros com bastante frequência. Ela ouve mal muitas vezes e admitiu que sua visão é ruim, então ela frequentemente perde as coisas. Trabalhamos na área da saúde, então erros podem ter consequências ruins”, comentou.

Ao finalizar o texto, a jovem recebeu diversas críticas sobre ter levado o caso adiante. “Parece que você traçou um limite e (após um mal-entendido inicial) ela não o cruzou. Não sei o que você acha que ir ao RH fará quando o problema com ela já estiver resolvido. Sua ansiedade é sua para gerenciar, sua colega de trabalho não tinha como saber antes de você contar a ela”, escreveu um internauta.

“Você disse algo para uma colega de trabalho, disse algo para seu gerente e sua colega de trabalho tem mantido distância. Agora, o que você espera que o RH faça? A menos que ela continue, então sim, vá para o RH. Mas parece que você só quer que ela seja demitida para aliviar suas ansiedades”, criticou outro usuário da rede social.