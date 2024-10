Estudante de Harvard revela o impacto do consumo de 720 ovos em um mês

Nick Norwitz, aluno de medicina na prestigiada Universidade de Harvard, embarcou em um experimento nada comum: consumir 24 ovos diariamente por 30 dias, totalizando impressionantes 720 ovos em um mês. De acordo com O Globo, o objetivo do jovem era investigar os impactos do consumo elevado de ovos sobre os níveis de colesterol, tema frequentemente debatido na comunidade científica.

A questão do aumento do colesterol LDL, popularmente conhecido como “colesterol ruim”, devido ao consumo de ovos, sempre foi controversa. Enquanto muitos profissionais de saúde consideram o ovo uma excelente fonte de proteínas, outros acreditam que ele pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Curioso para entender melhor essa relação, o estudante decidiu monitorar seus níveis de colesterol durante o experimento.

Resultados inesperados

Contrariando as expectativas de muitos, Norwitz demonstrou uma redução significativa no colesterol LDL. Logo na primeira semana, houve uma queda de 2%. Nas semanas seguintes, esse valor caiu ainda mais, totalizando uma redução de quase 18% ao fim do experimento. No final do período, seus níveis de LDL ficaram abaixo de 90 mg/dL, considerados saudáveis.

Além disso, os níveis de colesterol HDL, conhecido como “colesterol bom”, encontrados elevados, indicam que seu organismo lidou bem com a alta ingestão de gorduras. Esses achados estão alinhados com pesquisas recentes, que sugerem que o consumo moderado de ovos não eleva o colesterol LDL na maioria das pessoas, graças ao papel do intestino na regulação dos lipídios.

O vídeo que documenta a experiência foi publicado em seu canal no YouTube e já alcançou mais de 200 mil visualizações, despertando interesse sobre o tema. Vários especialistas das redes sociais, como uma nutricionista no TikTok, corroboraram que o ovo, especialmente a gema, não é o vilão que muitos imaginam, destacando sua importância para o cérebro e o sistema nervoso.

Ainda que os resultados tenham sido positivos para Norwitz, ele alerta que cada organismo responde de maneira única ao consumo de alimentos. Pessoas com diabetes ou predisposição genética a altos níveis de colesterol podem reagir de forma diferente, o que reforça a importância de qualquer alteração na dieta ser acompanhada por um profissional de saúde.