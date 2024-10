500 flexões semanais aos 80 anos: o segredo de longevidade do casal fitness que está viralizando nas redes sociais

Mesmo aos 80 anos, esse casal de idosos tem se destacado nas redes sociais graças à sua energia e disposição para atividades físicas. Eles se exercitam regularmente com o neto, demonstrando que a idade não é um obstáculo para manter um estilo de vida saudável.

Phil Mackenzie, o neto de casal e ex-jogador de rugby, abandonou o esporte profissional para se dedicar à criação de conteúdo específico ao fitness. Entre seus vídeos mais populares estão os que mostram suas avós em ação. O avô, por exemplo, realiza impressionantes 500 flexões por semana e ainda pratica levantamento de peso regularmente. Já a minha avó, que prefere caminhar a depender do transporte, percorre longas distâncias a pé, além de seguir uma alimentação saudável, rica em vegetais e frutas.

Uma vida ativa como exemplo

Com 83 anos, o avô continua com uma rotina rigorosa de exercícios, sendo admirado por sua disciplina e força física. O neto compartilha que ele sempre foi adepto do levantamento de peso e, mesmo com o passar dos anos, mantém esse hábito. Segundo Phil, a prática de exercícios de força não apenas melhora a saúde física, mas também contribui para uma vida mais longa e de maior qualidade.

A avó, por sua vez, também inspira por sua vitalidade. Aos 80 anos, ela ainda é capaz de realizar saltos de 50 cm, impressionando seus seguidores. Além disso, sua preferência por uma dieta natural, sem alimentos ultraprocessados, reforça o compromisso de que o casal tem com a saúde.

Lições de vida e saúde

Phil destaca que seus avós sempre priorizaram a saúde e o bem-estar. Ele lembra com carinho de como, desde a infância, observava ambos se exercitando regularmente. Agora, ele compartilha essa inspiração com o mundo, incentivando pessoas de todas as idades a seguirem o exemplo de suas avós e não deixarem que a idade seja uma barreira para a prática de exercícios.

Esse casal mostra que, com dedicação e hábitos saudáveis, é possível manter uma excelente qualidade de vida mesmo na terceira idade. Afinal, quem não gostaria de chegar aos 80 anos com tamanha energia?