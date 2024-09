Mulher é acusada de “estragar a noite” após se recusar a dividir conta em restaurante

Uma jovem, de 19 anos, revelou ter sido acusada de “estragar a vibe da noite” após se recusar a dividir a conta depois de comer em um restaurante com os amigos. Ela compartilhou o relato no Reddit, por meio do usuário u/y2kdreamxoxo.

“No último fim de semana, saí para jantar com um grupo de amigos. Éramos seis, e fomos a um restaurante bem legal. Eu não estava com tanta fome, então pedi apenas um pequeno aperitivo e uma bebida, que totalizaram cerca de US$ 15″, iniciou o texto na plataforma.

“No entanto, a maioria dos outros pediu vários pratos, bebidas e sobremesas, com suas refeições somando mais de US$ 50 cada”, completou.

Recusa e julgamento

De acordo com a jovem, um amigo presente na reunião sugeriu que a conta fosse dividida por igual quando a conta chegou. No entanto, a autora do relato discordou da sugestão.

“Isso significaria que eu pagaria cerca de US$ 50, o que é muito mais do que pedi. Eu disse que não me sentia confortável com isso e preferia pagar apenas pelo que tinha. Alguns amigos concordaram, mas outros dois ficaram irritados e disseram que eu estava sendo pão-duro e era mais fácil dividir igualmente. Me mantive firme e paguei apenas pela minha parte”, desabafou a jovem.

Mais tarde, segundo o relato, um dos amigos tocou no assunto no bate-papo em grupo do telefone. A jovem foi acusada de “estragar a vibe da noite” por bater na tecla em pagar apenas por sua porção no restaurante.

“Sinto que é injusto da minha parte pagar pelas refeições caras de todos os outros quando eu realmente não comi muito. Mas agora estou me perguntando se eu estava sendo mesquinha e fazendo um grande alarido por nada”, finalizou o desabafo na rede social.