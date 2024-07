Como assim? Jovem mente a idade para a mãe para tentar ‘salvar’ seu futuro na escola

Um jovem, de 18 anos, relatou ter mentido sua idade para a mãe, a fim de não passar por interferências em seu futuro escolar. A decisão foi gerada após uma solicitação levantada pelo padrasto do rapaz. Segundo o texto publicado no Reddit, ele mora com o pai e resolveu visitar a mãe.

“Isso aconteceu há um ano. Eu estava na casa da minha mãe quando seu novo marido me disse para abandonar minha escola particular, pois não podia pagar uma escola particular para seus filhos e não era justo que eu tivesse mais oportunidades do que eles”, iniciou o texto por meio do usuário u/No_Suggestion1035.

“Eu disse a ele que não era justo que eu sempre tivesse que cozinhar para eles toda vez que os visitava, quando ele e minha mãe eram adultos”, rebateu o jovem. Seguindo a linha do relato, apesar da nacionalidade não especificada, a família não partilha de uma cultura ocidental.

Idade camuflada

Segundo o jovem, seu padrasto tinha reclamado com a mãe sobre como estar em uma escola internacional o “ocidentalizou”, o fazendo desrespeitar os mais velhos.

“Minha mãe então se virou para mim e disse que eu deveria pedir ao meu pai para me retirar [da escola particular]. Fiquei realmente bravo e disse a ela que ela não tinha voz, já que eu já tinha 18 anos [na época]”, contou.

“Eu não tinha, no entanto; eu tinha apenas 17 anos, mas sabia que ela frequentemente errava meu ano de nascimento e tinha que ser corrigida várias vezes”, continuou.

Recentemente, o jovem fez 18 anos e sua mãe descobriu a mentira. Na época, ele mentiu sobre a idade para evitar interferências em seu futuro escolar por parte da mãe.

“Disse que eu deveria ter falado com ela gentilmente em vez de fazê-la de boba”, finalizou o texto.

