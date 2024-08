Mãe e namorado são acusados de algemar o filho de 6 anos para puni-lo e pit bull ataca a criança

Uma mulher de Ohio, nos Estados Unidos, foi acusada de algemar o filho de seis anos no sábado (17) e, posteriormente, a criança sofreu ataque de um pit bull.

Além da mãe, o parceiro e o tio do menino foram acusados de colocá-lo em risco e são cúmplices. As informações são do portal Daily Star. Os policiais chegaram ao local depois de relatos sobre o ocorrido e o trio foi preso.

Angelina Williams, de 27 anos, e os cúmplices teriam algemado o filho como forma de punição por não higienizar a sujeira do cachorro. O menino sofreu mordidas no pescoço e na orelha e, segundo a avó, é esperado que haja uma recuperação completa.

O cão que atacou o menino era de Robert Michalski, tio da criança e proprietário da casa onde tudo ocorreu. Durante o episódio, estavam presentes Michalski, Williams e o parceiro da mãe, Tailor Desiree Marvin Beown.

Angelina Williams, Taylor Desiree Marvin Brown, Robert Michalski Jr. (Reprodução)

“O cachorro nem é meu cachorro. As algemas nem são minhas algemas. Eu nem sabia que as algemas eram ilegais ou que havia algo errado com elas. Meu tio me disse que estava tudo bem”, relatou a mãe.

Episódio com o cão

Ao abrir sobre os detalhes do episódio, Chris Tunnell, o promotor do Condado de Ashland, contou: “Este réu e os co-réus o algemaram, ambas as mãos e então aplicaram um segundo conjunto de algemas em seus pés. Eles estavam no processo de usar uma corda para tentar amarrá-lo a uma cadeira quando ele caiu da cadeira e então, enquanto estava no chão, foi atacado por um pit bull.”

De acordo com o artigo, a mãe do menino não tem direito de custódia, mas estava presente em uma visita autorizada quando o acidente com o cachorro aconteceu. O pai não teve a identidade revelada.

Em entrevista ao WSAZ-3, a avó da criança encontrou a criança algemada e ficou em choque: “Entrei, olhei para meu neto que estava sentado no chão e - sem querer xingar - pensei: ‘Por que diabos ele está algemado?’”