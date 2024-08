Pai suspeito de abusar da filha de 4 anos ligou para ameaçar a ex quando soube do boletim de ocorrência

Um homem, 48, suspeito de abusar da filha de quatro anos, foi preso nesta terça-feira (27) em Cachoeirinha, no Tocantins, após ter sido denunciado pela ex. Quando descobriu o boletim de ocorrência, o homem ligou para a filha mais velha ameaçando matar a ex-parceira. As informações são baseadas em um artigo do portal g1.

Com a prisão preventiva decretada, o suspeito compareceu à delegacia junto a um advogado nesta terça-feira (27). De acordo com a polícia, a criança relatou à mãe sobre os toques físicos ensinados pelo pai. A dupla então deixou a casa e foram ficar em um parente.

A filha mais velha da dupla recebeu um telefonema do pai dizendo que mataria a ex-companheira. Foi quando a mulher apresentou a denúncia de ameaça à Polícia Civil. Em seguida, o suspeito teve a prisão preventiva solicitada e decretada.

Apesar de tentar prender o homem depois das ameaças, o delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo Estrela, contou que o suspeito teria fugido da cidade. No entanto, compareceu à delegacia nesta terça-feira (27) e, em seguida, foi encaminhado à Unidade Penal de Tocantinópolis.

As investigações do caso seguem acontecendo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O homem suspeito segue à disposição do Poder Judiciário e a criança, vítima do abuso, deverá passar por escuta especializada.

Homem é mordido por sagui e morte é investigada

Um homem, de 56 anos, morreu nesta terça-feira (27), no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, no Piauí, com suspeita de ter sido infectado pelo vírus da raiva. A Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi informou que investiga o caso.

O homem foi atacado pelo sagui em 15 de julho, enquanto estava na zona rural de Piripiri, tendo procurado ajuda apenas em 12 de agosto. De acordo com o Sesapi, a vítima teria sido internada com encefalite, uma inflamação cerebral que pode ser consequência do vírus da raiva. Confira o caso: