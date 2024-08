Homem mordido por sagui pode ter morrido por raiva humana; o caso é investigado

Um homem, de 56 anos, morreu nesta terça-feira (27), no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, no Piauí, com suspeita de ter sido infectado pelo vírus da raiva. Segundo o g1, a Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi), investiga o caso e só vai se pronunciar com o resultado dos exames em mãos.

O homem foi atacado pelo sagui em 15 de julho, enquanto estava na zona rural de Piripiri, tendo procurado ajuda apenas em 12 de agosto. De acordo com o Sesapi, a vítima teria sido internada com encefalite, uma inflamação cerebral que pode ser consequência do vírus da raiva.

A Coordenação de Epidemiologia da Sesapi relatou que o homem apresentava sintomas de vômito, salivação em excesso e desmaio.

“Amostras do paciente foram colhidas e enviadas ao Laboratório Central do Piauí (Lacen) que encaminhou o material ao Instituto Pasteur, em São Paulo, laboratório de referência para exames de raiva, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde”, diz a nota da Sesapi.

Os órgãos de saúde do estado foram acionados, a fim de fazer um levantamento das vacinas de cães e gatos da região, mesmo o caso estando relacionado com um macaco. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri foi orientada a investigar o acidente envolvendo a vítima, em conjunto aos familiares.

Mulher e filha ficam feridas após ex-marido atear fogo na cozinha

Uma mulher de 27 anos foi vítima de violência doméstica no último sábado (24), após seu ex-marido atingi-la com gasolina e atear fogo. O crime, ocorrido no município de Russas, no Ceará, deixou a vítima com ferimentos graves.

Enquanto pegava fogo, a filha de Jamile, de 11 anos, tentou abraçá-la e também sofreu queimaduras. A dupla foi encaminhada a um hospital para tratar dos ferimentos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o autor do crime, de 52 anos, identificado como José Alberto de Lima Júnior, segue preso em prisão preventiva. Confira o desfecho do caso: