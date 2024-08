Jamile Moreira de Andrade, de 27 anos, foi vítima de violência doméstica no último sábado (24), após seu ex-marido atingi-la com gasolina e atear fogo. O crime, ocorrido no município de Russas, no Ceará, deixou a vítima com ferimentos graves, segundo informações do g1.

Enquanto pegava fogo, a filha de Jamile, de 11 anos, tentou abraçá-la e também sofreu queimaduras. A dupla foi encaminhada a um hospital para tratar dos ferimentos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o autor do crime, de 52 anos, identificado como José Alberto de Lima Júnior, segue preso em prisão preventiva.

O crime

De acordo com o g1, a vítima preparava o jantar quando foi surpreendida pelo ex-marido, por volta das 21h. José Alberto teria entrado usando um capacete e, em seguida, despejado a gasolina em cima da mesa. Depois de ofender a vítima, a atingiu com o líquido e ateou fogo.

Com as chamas pelo corpo, Jamile sofreu queimaduras no tórax, nos braços e no rosto. Ao tentar abraçar a mãe pegando fogo, a filha também sofreu queimaduras na região do peito e no braço. A fim de conter o fogo, a vítima ficou debaixo do chuveiro.

Criança sofre queimaduras ao tentar abraçar mãe em chamas; ex-marido ateou fogo na mulher (Reprodução)

O casamento da dupla durou seis anos e estavam separados há cinco meses. Jamile tem quatro filhos entre 4 e 14 anos. José Alberto, autor do crime, é pai do filho mais novo, de 4 anos, da ex-esposa e trabalha como caminhoneiro. O suspeito, preso em flagrante na unidade de saúde e autuado por tentativa de feminicídio, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Relato da vítima

Segundo a vítima, seu ex-marido teria ligado minutos antes de aparecer na casa para informar que passaria no dia seguinte, a fim de levar o filho para sair. No telefone, ele pedia para Jamile arrumar os pertences do menino.

“Foi uma coisa muito inesperada. Eu tinha acabado de falar com ele. Ele falou que tava vindo da Bahia (...). Falou que tava passando em Russas pra pegar nosso filho e que eu já deixasse as coisas prontas. Nisso eu me levantei, tomei banho. Em torno de 20 minutos, eu estava no fogão fazendo a janta do meu filho. Ele entrou, tava de capacete, eu nem reconheci que era ele, eu fiquei só assustada”, disse Jamile ao g1.

De acordo com ela, ficou surpresa principalmente porque seu ex-marido nunca tinha sido agressivo tanto na época do relacionamento quanto após o término.

“Eu nunca imaginei ele nem me dando um tapa, quanto mais tacar fogo. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante”, contou a vítima.