Tentativa de fuga no litoral de SP dá errado suspeito é preso após quebrar o pé

Henrique Santana da Rocha, de 36 anos, foi preso em uma comunidade localizada na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, após fugir do estado do Rio de Janeiro onde era procurado por ter envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Conforme reportagem do G1, o suspeito ainda tentou fugir da polícia, mas foi preso após quebrar o tornozelo ao tentar fugir dos agentes.

De acordo com a publicação, Henrique era tratado pela Polícia Civil como um foragido de alta periculosidade. Após cair durante a fuga ele foi capturado pelos agentes e levado para atendimento médico, onde foi constatada uma fratura no tornozelo direito.

A prisão foi efetuada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos (SP). Além de ter envolvimento com o tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro, Henrique também era suspeito de roubar um caixa eletrônico também no litoral de São Paulo, dessa vez na cidade de Caraguatatuba.

Conforme os agentes envolvidos na ação, a lesão sofrida pelo homem auxiliou em sua captura, sendo que imagens dos agentes levando o suspeito, com o pé já imobilizado, para a delegacia acabaram viralizando nas redes sociais.

Histórico de crimes

Segundo a reportagem, Henrique tinha dois mandados de prisão expedidos em seu nome. O primeiro deles seria referente a uma série de roubos a caixas eletrônicos que aconteceu no Serramar Shopping, em Caraguatatuba, no ano de 2015.

O segundo mandado é referente ao envolvimento do homem com o tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro, algo que, de acordo com a declaração do delegado Fabiano Barbeiro, teria acontecido depois que o homem teve participações em ações com o tráfico de drogas local. Ele seria o responsável por realizar toda a parte de logística para o envio de drogas do Brasil para o exterior.