Campeã de xadrez é presa após envenenar rival com substância química em suas peças

Amina Abakarova, campeã russa de xadrez, foi presa após espalhar mercúrio sob as peças de sua rival, a envenenando. A suspeita, de 43 anos, foi flagrada pelas câmeras de segurança despejando o líquido no tabuleiro de outra competidora, Umayganat Osmanova. As informações são do Daily Star.

De acordo com a acusada, sua atitude foi movida por vingança a uma ofensa pessoal. Osmanova era sua rival de infância.

Os registros revelam Abakarova preparando a substância química para envenenar sua rival antes do início de um torneio de xadrez na sexta-feira (2) em Makhachkala, no sul da Rússia. A suspeita se aproximou do tabuleiro de sua oponente com um frasco retirado da bolsa e desejou o conteúdo nas peças.

Ao ter contato com o tabuleiro, Osmanova teve tontura e náuseas logo após o início da partida e precisou de atendimento médico.

“Temos uma prova em vídeo mostrando que uma das jogadoras do campeonato de xadrez do Daguestão, Amina Abakarova, da cidade de Makhachkala, aplicou uma substância não identificada, que mais tarde revelou conter mercúrio, na mesa onde Umayganat Osmanova, da cidade de Kaspiisk, estava preparada para jogar contra ela”, disse a presidente da República Russa do Daguestão para Cultura Física e Esportes, Sadhida Sazhidova.

Caso de polícia

Após o ocorrido, o juiz do torneio depôs à polícia e as autoridades puderam confirmar com os registros das câmeras de segurança. Segundo o diretor de xadrez internacional e mestre internacional da Federação Inglesa de Xadrez, Malcolm Pain, ele nunca tinha visto “nada parecido antes”.

“Este é o primeiro caso registrado de alguém usando uma substância tóxica, até onde sei, na história do jogo de xadrez”, disse. “Isso está fora de questão.”

Segundo Abakarova, sua rival, Osmanova, teria dito coisas desagradáveis sobre ela e seus parentes pelas costas. Este foi o motivo pelo qual decidiu se vingar da oponente. A suspeita ainda afirmou que sua ação foi apenas por “hostilidade pessoal” e para “assustar” a vítima.

Segundo relatos, Osmanova seguiu com o torneio e ganhou uma das primeiras colocações mesmo depois de ter sido atacada.