Ex-dependente química e fã de Madonna, ‘Marina Silva de Manaus’ celebra 4 anos de sobriedade

Maria Solange, conhecida como “Marina Silva de Manaus”, ganhou notoriedade em 2020 ao ser filmada dançando em um bar em Manaus, o que lhe rendeu um reconhecimento inesperado da popstar Madonna. Hoje, aos 54 anos, Maria comemora quatro anos de sobriedade, após uma longa batalha contra a dependência química. Desde que seu vídeo viralizou, sua vida passou por uma transformação notável, que ela descreve como um renascimento.

Maria enfrentou décadas de vício, que a afastaram da família e a levaram a um caminho sombrio, inclusive atuando como “mula” do tráfico entre o Nordeste e o Norte do Brasil. Durante esse período, Maria ficou sem contato com seus entes queridos por 30 anos, um afastamento que se iniciou quando decidiu permanecer em Manaus após a última viagem como traficante, tentando reconstruir sua vida com o filho.

Sua recuperação não foi fácil. Ela buscou ajuda em um projeto social chamado Parceiros Brilhantes, onde passou oito meses em tratamento em uma clínica no interior de São Paulo. Esse período foi crucial para sua recuperação, dando-lhe forças para enfrentar o passado e buscar um futuro mais promissor. Além do tratamento contra o vício, Maria recebeu assistência odontológica e, ao final do processo, reencontrou sua família, com quem havia perdido contato por tanto tempo.

Atualmente vivendo em São Paulo, Maria está se dedicando aos estudos, cursando o ensino médio com o objetivo de entrar na faculdade. Seu maior sonho é se tornar psicóloga para poder ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Apesar de ainda estar desempregada, ela se mantém esperançosa e determinada a conquistar um novo espaço na sociedade.

A história de Maria é uma prova da força de vontade e da capacidade humana de superação. Ela acredita que sua trajetória pode inspirar outros a buscarem ajuda e acreditar na possibilidade de cura e transformação. Seu caminho de recuperação e resiliência serve como um exemplo poderoso de que, com fé e foco, é possível reescrever a própria história.