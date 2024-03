Como Madonna incentivou ex-usuária de drogas a retomar os estudos e conquistar emprego dos sonhos

A história de Maria Solange, uma ex-usuária de drogas cuja vida mudou drasticamente após ser notada por Madonna, é um testemunho do poder da música, da esperança e da reinvenção pessoal.

Residindo agora em Guarulhos, São Paulo, Maria relembra o momento em que sua homenagem ao filho assassinado, através da dança ao som de “Holiday” de Madonna, chamou a atenção da estrela pop, desencadeando uma série de eventos que a ajudariam a reconstruir sua vida.

Da escuridão à luz

O vídeo de Maria dançando em um bar de Manaus não apenas viralizou, mas também capturou o coração de Madonna, que compartilhou a cena em suas redes sociais, acompanhada de uma mensagem de esperança e resiliência.

Foto: Carlos Henrique Dias/g1 - Reprodução

Esse gesto de reconhecimento da rainha do pop motivou uma força-tarefa de brasileiros a ajudar Maria, oferecendo-lhe a chance de um novo começo. Após oito meses de tratamento contra a dependência química e o reencontro com sua família, Maria celebra agora quatro anos de sobriedade, além de ter retomado os estudos e conquistado um novo emprego.

Maria, que viveu 32 anos no vício e chegou a atuar como “mula” do tráfico entre Fortaleza e Manaus, perdeu o contato com grande parte de sua família e experimentou o fundo do poço.

Apesar das adversidades, sua fé e a intervenção de Madonna e de outros benfeitores possibilitaram uma reviravolta em sua vida. Agora, com os olhos fixos no futuro, ela sonha em conhecer pessoalmente a artista que, de certa forma, ajudou a salvar sua vida.

Fonte: G1

