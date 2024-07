Mitos e verdades sobre o uso do micro-ondas, de acordo com especialistas: é prejudicial para a saúde?

Perigos do micro-ondas

O uso do micro-ondas aumentou na América Latina, mas os mitos sobre a sua segurança persistem.

O forno de micro-ondas tornou-se um eletrodoméstico essencial em muitos lares da América Latina.

Em vários países da região, tem-se observado um aumento significativo na sua adoção, refletindo a praticidade e conveniência que oferece aos consumidores. No entanto, persistem vários mitos sobre seus efeitos na saúde.

1. Alimentos radioativos

Mito: Os alimentos tornam-se radioativos.

Realidade: Os microondas aquecem os alimentos através de ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas de água vibrarem para gerar calor. Este processo não deixa resíduos de radiação nos alimentos.

2. O micro-ondas é perigoso para a saúde e pode causar câncer

Mito: Os micro-ondas são perigosos devido à radiação que utilizam.

Realidade: Este eletrodoméstico utiliza radiação não ionizante para aquecer os alimentos, o que significa que não tem a capacidade de alterar o DNA ou causar câncer.

Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos afirmaram que os micro-ondas são seguros para cozinhar alimentos quando usados corretamente.

3. Destruição de nutrientes

Mito: Os micro-ondas destroem os nutrientes dos alimentos.

Realidade: Cozinhar no micro-ondas pode preservar mais nutrientes do que os métodos de cozimento prolongado, pois reduz o tempo de exposição ao calor e utiliza menos água.

Assim como em qualquer processo de cozimento, pode haver uma perda mínima de nutrientes, mas isso é normal e ocorre em todas as formas de cozinhar.

4. Uso de metais e plásticos

Mito: Não se pode usar metal nos micro-ondas devido ao risco de faíscas e danos.

Realidade: Embora isso seja verdade em muitos casos, existem recipientes de metal projetados especificamente para micro-ondas.

Além disso, alguns plásticos podem liberar substâncias químicas prejudiciais quando aquecidos, por isso é importante usar recipientes rotulados como "próprios para micro-ondas" e seguir as recomendações do fabricante.

