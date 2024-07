Joe Biden disse que ele é “a primeira mulher negra a trabalhar ao lado de um presidente negro”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está novamente no centro da controvérsia devido a um deslize verbal que gerou confusão e críticas. Em uma recente entrevista com a estação de rádio WURD de Filadélfia, Biden se referiu a si mesmo como “a primeira mulher negra a servir com um presidente negro”.

Este comentário foi interpretado como outro erro e gerou uma onda de reações na mídia e entre o público.

Biden, de 81 anos, fez esta declaração enquanto falava sobre seu tempo como vice-presidente do ex-presidente Barack Obama e seu atual papel como presidente ao lado de Kamala Harris, a primeira mulher negra e asiática a ocupar o cargo de vice-presidente.

Biden volta ao centro da polêmica

Na sua tentativa fracassada de destacar essas conquistas históricas, Biden afirmou: “Aliás, estou orgulhoso de ser, como disse, o primeiro vice-presidente, a primeira mulher negra, a servir com um presidente negro”. Essa confusão de palavras não passou despercebida e rapidamente se tornou viral, provocando uma mistura de críticas e piadas nas redes sociais e meios de comunicação.

O presidente Biden é amplamente criticado por suas gafes verbais e momentos de confusão ao longo de sua carreira. No entanto, esses erros se tornaram mais notáveis e frequentes nos últimos anos devido à sua idade e saúde, o que tem levantado dúvidas sobre sua capacidade de liderança. O último incidente ocorreu durante uma campanha midiática do Dia da Independência.

Durante a mesma entrevista, Biden também mencionou com orgulho a nomeação de Ketanji Brown Jackson como a primeira mulher negra na Suprema Corte e a escolha de Kamala Harris como sua vice-presidente.

Controvérsias de Biden colocam o Partido Democrata em crise

Noutra parte da entrevista, Biden afirmou incorretamente que foi "o primeiro presidente eleito a nível estadual em Delaware", um comentário que também gerou confusão. Embora provavelmente estivesse a referir-se a ser o "primeiro católico eleito a nível estadual", a falta de clareza nas suas palavras apenas adicionou mais lenha à fogueira das críticas.

Os deslizes verbais do presidente Biden têm sido uma fonte constante de preocupação e debate, especialmente num momento em que a sua idade e estado mental estão sob escrutínio. Alguns representantes democratas, bem como meios de comunicação como o New York Times e The Economist, pediram que se retire da corrida presidencial. A campanha de Biden e seus principais assessores têm tentado minimizar esses erros sem muito sucesso.