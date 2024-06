‘Magnífico sótão por R$ 1,1 milhão’: Corretor viraliza ao oferecer imóvel de 27 m² e gera polêmica nas redes sociais

Julio Alcalde, um corretor de imóveis em Madri, tornou-se alvo de intensas críticas nas redes sociais após publicar um vídeo promovendo um pequeno sótão de 27 metros quadrados por R$ 1,1 milhão. No vídeo, postado em seu perfil profissional no Instagram e amplamente compartilhado, ele descreve o imóvel como “magnífico” e “muito pequeno e acolhedor”, destacando que é fácil de limpar.

O sótão, localizado no prestigiado distrito de Chamberí, em Madri, apresenta paredes inclinadas que dificultam o aproveitamento do espaço. A TV da sala, por exemplo, fica próxima ao chão devido à falta de espaço vertical, e o quarto só comporta um colchão no chão, sem espaço para uma cama tradicional. Além disso, o imóvel oferece um quintal compartilhado com outros seis apartamentos, onde os vizinhos podem se reunir para tomar café pela manhã.

Reações nas redes sociais

A reação ao vídeo de Julio foi mista, mas predominantemente crítica. Muitos usuários expressaram indignação com o preço elevado para um espaço tão pequeno e inadequado. Comentários como “Não te dá vergonha gravar um vídeo assim?” e “A escoliose também está incluída?” destacaram o descontentamento geral.

Em resposta às críticas, ele defendeu sua posição dizendo que é apenas um intermediário no mercado imobiliário e que se ele não fizesse o trabalho, outra pessoa o faria. O corretor de imóveis ressaltou que a realidade do mercado imobiliário atual é essa, com preços elevados, especialmente em áreas valorizadas como Chamberí, onde o metro quadrado pode ultrapassar 5.000 euros (aproximadamente R$ 29,3 mil).

Entrevista na televisão

Julio Alcalde foi convidado para participar de um programa de TV na tarde de quarta-feira, onde teve a oportunidade de explicar seu ponto de vista. Ele mencionou que pessoalmente jamais pagaria os 199 mil euros (equivalente a R$ 1,1 milhão) pelo apartamento minúsculo, mas enfatizou novamente que está apenas desempenhando seu papel como corretor de imóveis.

A polêmica em torno do vídeo de Julio levanta questões importantes sobre o mercado imobiliário em cidades grandes como Madri. A demanda por imóveis em áreas centrais e valorizadas muitas vezes resulta em preços exorbitantes para espaços reduzidos, tornando a habitação uma questão complexa para muitos moradores.

