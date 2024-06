Entre a prefeitura e o bar: ‘Will Smith baiano’ tem outros trabalhos além das redes sociais

Naio Barreto, um baiano de 30 anos, está conquistando a internet e o coração de muitas pessoas ao redor do mundo com sua personificação de Will Smith. Conhecido como “Will Smith baiano”, ele utiliza a técnica de deepfake, que permite alterar vídeos e fotos com ajuda de inteligência artificial, para criar conteúdos divertidos e criativos. Sua popularidade nas redes sociais cresceu rapidamente nas últimas semanas, com o próprio ator norte-americano Will Smith compartilhando dois de seus vídeos.

ANÚNCIO

O impacto do seu trabalho foi tão grande que ele viu seu número de seguidores aumentar de 400 mil para mais de um milhão em apenas duas semanas. “Agora no São João, várias propostas estão surgindo para trabalhos fora da Bahia e até internacionais, e estamos analisando cuidadosamente para aproveitar ao máximo esse momento”, comentou o influenciador.

Além de sua carreira online, Naio Barreto é proprietário de um bar em Camaçari e trabalha na Prefeitura da cidade. Ele revela que criar conteúdos para a internet sempre foi uma paixão, mas nunca sua principal fonte de renda. “Eu sempre gostei de postar na internet. Nunca foi minha renda principal, sempre foi um bônus”, afirmou.

A ascensão e transformação do “Will Smith Baiano”

Sua jornada como “Will Smith baiano” começou há alguns anos, quando um corte de cabelo no estilo do personagem de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço” chamou a atenção de amigos e conhecidos pela semelhança. Já tendo fantasias de personagens interpretados por Will Smith, como “Homens de Preto” e o próprio “Um Maluco no Pedaço”, Naio aproveitou a oportunidade para brincar com a situação, fazendo dublagens e participando de eventos fantasiado.

O grande salto veio durante a pandemia, quando o alcance de seus vídeos aumentou significativamente. Naio encontrou um aplicativo de deepfake que lhe permitiu colocar o rosto de Will Smith em seus vídeos, aproveitando a semelhança física e os trajes que já possuía. “Foi aí que encontrei o aplicativo, o deepfake, que colocava o rosto do Will Smith. Como eu já tinha todo o traje e a semelhança, aí eu usei”, explicou.

Para se destacar do ator original, ele trouxe elementos da cultura baiana para seus vídeos, incluindo o sotaque e o humor característico da região. O primeiro vídeo viral veio há quatro anos, quando ele recriou a abertura da série “Um Maluco no Pedaço”. A partir daí, Naio viu seu número de seguidores crescer exponencialmente, aparecendo em diversos programas de TV e dando várias entrevistas.

Entretanto, a popularidade do deepfake diminuiu, e Naio passou dois anos sem criar conteúdo do “Will Smith baiano”. O retorno triunfal veio com o lançamento do segundo filme de “Bad Boys”, que reacendeu seu interesse e trouxe de volta o personagem às redes sociais. Ele encontrou um novo programa para continuar suas criações e fez parceria com Cleber Santos, conhecido como “Martin Lawrence baiano”. Juntos, eles participaram da pré-estreia de “Bad Boys 2″ em Salvador.

ANÚNCIO

Reconhecimento Internacional e planos para o futuro

Um dos maiores marcos na sua carreira de foi ter um de seus vídeos compartilhado pelo próprio Will Smith em suas redes sociais. “É o ápice. É tudo muito doido. Tem muito famoso falando comigo, muita gente que eu via de longe e hoje fala comigo”, relatou Naio, que também confessou ter temido que o ator não gostasse do material por ser feito com inteligência artificial.

Seu sucesso transcendeu as fronteiras do Brasil, com seus vídeos alcançando países como México, China, Japão e Cuba. Para maximizar o alcance, ele adaptou seus conteúdos para serem mais visuais, facilitando o compartilhamento global.

Fã de Will Smith desde antes de se tornar o “Will Smith baiano”, Naio agora planeja criar um vídeo especial e mais elaborado para aproveitar o “hype” atual. Recentemente, ele filmou um trailer inspirado em “Bad Boys” pelas ruas de Salvador, contando com uma equipe maior para a produção.

Ele também está se preparando para novos projetos, incluindo vídeos inspirados no filme “Eu Sou A Lenda 2″, caso a produção aconteça.