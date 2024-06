Conheça Will Baiano: O brasileiro que conquistou a internet como sósia de Will Smith

Naio Barreto, conhecido popularmente como Will Baiano, tem 30 anos e mora em Camaçari, na região metropolitana de Salvador (BA). Ele ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar vídeos onde se transforma em uma cópia do ator americano Will Smith.

Esta semana, duas fotos ao lado de um amigo, que se parece muito com o comediante Martin Lawrence, viralizaram. Nas imagens, os dois aparecem com uniformes de uma empresa de gás e, em outra, estão em um bar bebendo cerveja. A semelhança entre eles e os atores gerou grande repercussão online, com muitos internautas expressando surpresa.

A ideia de se apresentar como um “gêmeo tropical” de Will Smith surgiu há cerca de quatro anos, durante a pandemia. Naio começou a usar o aplicativo Impressions, que utiliza inteligência artificial para inserir o rosto de outra pessoa no próprio. O resultado foi tão satisfatório que ele decidiu investir mais nessa transformação.

No entanto, após a ferramenta ser desativada, ele desapareceu um pouco das redes sociais, já que não conseguia manter a mesma qualidade de efeitos visuais. Recentemente, um novo aplicativo com funções semelhantes foi lançado, permitindo que ele retomasse suas atividades online.

Naio deixa claro que suas transformações são feitas com o auxílio de inteligência artificial. Mesmo assim, muitos acreditam que ele realmente se parece com Will Smith. Ele enfatiza que nunca teve a intenção de enganar ninguém e que sua intenção sempre foi se divertir e entreter. Seu amigo, que encarna o papel de Martin Lawrence, se juntou a ele em vídeos para aproveitar o lançamento do novo filme “Bad Boys 4″. Eles foram até convidados para a pré-estreia do filme.

Com o aumento da popularidade nas redes sociais, onde acumulou mais de 500 mil seguidores no Instagram, Naio decidiu abandonar o curso de Publicidade e abrir um bar em sua cidade natal com os rendimentos de suas ações comerciais na web. Ele está satisfeito com essa reviravolta em sua vida e menciona que muitas pessoas visitam seu bar devido à referência ao “Will Baiano”. Além disso, a internet proporcionou a oportunidade de trazer sua mãe de volta para a Bahia.

Fonte: O Globo