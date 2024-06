Mulher descobre estranho escondido debaixo de sua cama: “O que aconteceu depois foi assustador”

Uma mulher passou por uma experiência assustadora ao se deparar com um estranho debaixo de sua cama. De acordo com ela, por meio de uma publicação no TikTok, tudo começou quando decidiu trocar de roupa antes de ir para a cama, tendo ouvido barulhos estranhos. O relato é do portal Mirror US.

ANÚNCIO

Identificada como K na rede social, ela revelou que aos 26 anos se tornou dona de uma propriedade e morava com os dois filhos. Devido a extensa carga horária de seu trabalho, ela alternava entre dormir em sua casa e na casa dos pais, quando recebia ajuda para o cuidado com as crianças.

Por conta da rotatividade de ficar na casa dos pais com as crianças, eles passavam cerca de 11 a 12 horas fora. Em um dos dias em que voltou para sua casa, por volta das 09 horas, encontrou o estranho debaixo de sua cama.

Achado assustador

“Eu ouvi um barulho e pensei, ‘Isso deve ser um rato’”, disse. Ao ouvir o barulho novamente, ela decidiu investigar, segundo o Mirror US.

“Eu me inclino para o lado da minha cama. Vejo jeans e meias pretas saindo debaixo da minha cama”, continuou.

Leia mais:

Imediatamente ela correu para seu carro e acionou a polícia. Depois da descoberta, K afirmou ter visto o homem que teria contratado para cuidar de seu jardim saindo pela porta da frente.

ANÚNCIO

“Vejo o cara que contratei para cortar minha grama saindo pela porta da frente”, disse ela, acrescentando tê-lo testemunhado a simplesmente vestir o tênis e sair andando pela estrada.

K teria notado sinais de pratos sujos e itens roubados de seu lar, a levando a acreditar que o homem estava há tempos morando debaixo de seu teto.

“Ele admitiu estar morando na minha casa há quatro meses. Invadia quando eu ficava fora e usava meu chuveiro, jogando o PlayStation do meu filho, comendo minha comida”, contou.

De acordo com seu vídeo, a polícia confirmou que o homem era um morador de rua. Os policiais também teriam desenterrado peças íntimas de K e de várias outras mulheres ao vasculharem o cortador de grama.