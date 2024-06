Homem revela como deixou passageira desconfortável no avião, mas é defendido

Um homem de 40 anos revelou ter enfrentado problemas no no avião durante um voo longo, relatando o ocorrido no Reddit. De acordo com ele, por meio do usuário u/Some-Cable-4550 na rede social, sua presença deixou uma passageira desconfortável.

“Sou um cara grande. Ainda não reservei dois assentos no mesmo nível [do meu tamanho], mas o suficiente para que os bancos do avião sejam um inferno absoluto. Reservei um assento na janela e imaginei que o espaço extra ajudaria”, iniciou o texto na rede social.

“A comissária de bordo colocou uma mulher para o assento do meio. Pessoa simpática, trocamos cumprimentos, sem problemas. É aqui que as coisas ficam complicada”, continuou o relato.

Segundo o homem, o problema ficou pior quando sentiu a necessidade de usar o banheiro do avião, sendo necessário passar pelo banco do meio e da ponta para acessar o corredor.

“A natureza ligou algumas vezes durante o voo, e digamos apenas que espremer-se naquele espaço apertado é um exercício de contorcionismo na melhor das hipóteses”, disse.

Desconforto e constrangimento

O homem revelou que a mulher sentada ao meio sem recusava a se levantar sempre que ele precisava ir ao banheiro. Por outro lado, a senhora no assento do corredor sempre se levantava quando os dois precisavam sair de seus lugares.

“Eu tinha entendido. Ninguém quer um cara suado passando por elas. Eu tentei o meu melhor para minimizar o contato, literalmente respirei fundo e prendi a respiração como se estivesse debaixo d’água. Mas mesmo com todas as contorções, houve alguns esbarrões inevitáveis”, desabafou.

No final do relato, o homem revelou ter se sentido péssimo após ouvir um comentário passivo-agressivo da mulher sentada ao meio quando o voo acabou. Ela teria reclamado do espaço pessoal e o quando se sentiu desconfortável durante a viagem por estar ao seu lado.

“Honestamente, me senti péssimo. Não queria fazê-la se sentir assim, mas o que mais eu deveria fazer? Segurar as necessidades por 8 horas? Pedir a ela para se levantar fisicamente? (Como ela repetidamente não se levantou e indicou que eu deveria passar por perto, não tive motivos para pensar que ela estava muito incomodada com isso)”, finalizou o desabafo.

Diversos internautas o defenderam na rede social. Com mais de 17 mil votos, o comentário de maior evidência diz: “Você é mais gentil do que eu, minha resposta teria sido: ‘Senhora, você se recusou a se levantar, então minhas únicas opções eram invadir seu espaço pessoal ou fazer xixi em você. Lamento que você sinta que escolhi a opção errada.’”