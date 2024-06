Internauta é acusado de ser “insensível” após cobrar dívida de amiga e passa a ser evitado por ela

Um internauta, de gênero não especificado, relatou ter enfrentado um problema constante com sua amiga e colega de trabalho. Após cobrar uma dívida, foi acusado de ser “insensível”. Ele compartilhou o ocorrido no Reddit, por meio do usuário u/malitamia.

“Minha amiga e eu somos professores na mesma faculdade comunitária e ocasionalmente almoçamos juntos no intervalo. Gosto dela, mas estou chateado porque ela nunca paga a conta quando saímos”, iniciou o texto na rede social.

“Ela costuma pedir vários pratos com bebidas alcoólicas e nem paga nem para si mesma. Sempre corre para o banheiro ou precisa atender um telefonema quando a conta chega”, continuou.

De acordo com o relato, o autor deixou passar batido algumas vezes. Mas quando resolveu dizer que seria a vez dela pagar, sua amiga afirmou ter esquecido a carteira.

“Paguei e disse a ela que gosto de sua companhia, mas não posso continuar almoçando com ela se ela não contribuir para isso”, desabafou.

‘Cobrança indevida?’

Após o internauta explicar que não poderia pagar a conta sempre, a amiga se desculpou e concordou pagar da próxima vez. No entanto, não aconteceu como prometido.

“Chegou a próxima vez e no final da refeição ela começou a mandar mensagens freneticamente, me dizendo ter acontecido uma emergência em casa com seu cachorro e sobre precisar sair naquele momento”, escreveu.

“Mais tarde, mandei uma mensagem para ela perguntando como seu cachorro estava (infelizmente não estava bem) e enviei uma solicitação digital pelo preço de metade da refeição (não na mesma mensagem, mas na mesma hora)”, continuou.

Aborrecida com a mensagem, a mulher acusou o amigo de ser “insensível” por lhe pedir dinheiro enquanto cuidava de seu cachorro doente.

“Pedi desculpas e deixei como está, mas já se passaram duas semanas e [minha amiga] não enviou sua metade. Hoje, mandou uma mensagem perguntando se eu queria sair para almoçar e eu respondi que poderia se ela enviasse a solicitação de pagamento anterior. Ela ignorou e me evitou na hora do almoço”, finalizou o texto.

Não quero desperdiçar uma amizade por alguns euros, mas estou me sentindo como a doce mãe dela na hora do almoço. Eu sou o idiota por me recusar a sair para almoçar com ela de novo até que ela me mande sua metade?

