Pela primeira vez em 155 anos, um grupo cristão permite que banhistas visitem a praia de Nova Jersey

Pela primeira vez em várias gerações, os banhistas puderam ir à praia de uma comunidade de Nova Jersey durante uma manhã de domingo antes do Memorial Day, ao mesmo tempo em que um grupo religioso cristão trava uma disputa com as autoridades do estado sobre os fechamentos regulares da praia durante os cultos de domingo.

A Associação de Acampamento de Ocean Grove, um grupo metodista que estabeleceu um retiro cristão na costa de Jersey em 1869, afirmou que por mais de um século e meio fechou as praias aos domingos de manhã durante os serviços religiosos dominicais, até que o Departamento de Proteção Ambiental acusou a organização de violar as leis estaduais de acesso às praias.

A agência ameaçou impor multas de US$ 25 mil por dia em que a praia permanecesse fechada.

A associação tentou sem sucesso obter uma decisão de emergência a seu favor e, em seguida, indicou na semana passada que permitirá temporariamente o acesso dos banhistas no domingo durante este fim de semana prolongado, enquanto continua sua disputa nos tribunais.

"Por 155 anos, fechamos nossa praia aos domingos de manhã para honrar a Deus - um pilar central desta comunidade desde a fundação da Associação de Reuniões do Acampamento de Ocean Grove", afirmou o comunicado do grupo. "Estamos contestando esta ordem para preservar nossos direitos de propriedade e liberdade religiosa".

A associação é uma entidade cristã sem fins lucrativos que é proprietária da praia e da terra onde estão localizadas todas as construções de Ocean Grove, de acordo com uma carta entregue pelo estado em 1870. Em documentos apresentados ao tribunal, a organização afirma que o que o estado está tentando fazer é uma violação das emendas à Constituição dos Estados Unidos referentes à liberdade de culto, ocupação de propriedade privada, devido processo e proteção igualitária.

A associação afirma que o acesso público foi restrito por um total de 45 horas entre o Memorial Day e o Dia do Trabalho, uma medida que considerou “extremamente razoável”.

E. VanderBerg, morador de Ocean Grove que acabara de assistir a um serviço religioso da associação, disse no domingo que ficou feliz em ver as famílias na praia e saber que "as pessoas têm uma escolha".

"As pessoas podem prestar culto. As pessoas podem estar com suas famílias. As pessoas podem desfrutar da criação de Deus, no entanto escolhem fazê-lo na manhã de domingo", declarou.

Ocean Grove faz parte do município de Neptune, localizado ao norte de Asbury Park e a cerca de 96 quilômetros ao sul da cidade de Nova Iorque. A associação é proprietária de todo o terreno onde a comunidade está localizada, autodenominada ‘A Milha Quadrada de Deus na Costa de Jersey’, incluindo as praias, que têm sido mantidas fechadas todos os domingos até o meio-dia durante seus serviços religiosos.