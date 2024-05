Mulher se “vinga” dos pais após ter aniversário esquecido por eles e ser exposta nas redes sociais

Uma mulher, de 33 anos de idade, revelou ter feito aniversário e nenhum membro de sua família lembrou. Apesar do ocorrido, ela contou no Reddit não ter ficado muito chateada, mas sentiu quando recebeu uma indireta de sua mãe no Facebook.

“Ninguém da minha família se lembrou [do meu aniversário]. Meu avô materno faleceu há cerca de um mês e toda a minha família (mãe, pai e dois irmãos mais novos) voltou de volta ao país de origem da minha mãe para o funeral. Infelizmente, não pude ir porque comecei recentemente um novo emprego”, iniciou o texto na rede social.

“Eu não era muito próximo do meu avô, então não fiquei muito chateada por ficar para trás. Minha família ficou fora por um total de 22 dias e fizemos chamadas de vídeo e mantivemos comunicação constante durante a viagem. Acho ótimo que minha mãe tenha se reconectado com a família e que meus irmãos tenham tido a chance de conhecer todo mundo”, continuou o texto, por meio do usuário u/anon_78912.

Parabéns… para quem?

De acordo com a jovem, sua família retornou depois de um tempo, sendo dois dias antes de seu aniversário. No dia, ela revelou não ter recebido uma palavra de seus familiares, todos haviam se esquecido. Apesar de irritada, confessou não ter ficado muito chateada. No entanto, seguiu o dia e teve um jantar para comemorar com seu namorado e amigos.

“O inferno começou no sábado à tarde, quando recebi um telefonema muito irritado do meu pai. Acho que meu namorado fez uma postagem especial no Instagram para mim e meus irmãos viram e mostraram aos meus pais”, desabafou.

A jovem relata ter ouvido sua mãe chorando ao fundo enquanto seu pai falava sobre ela ter sido cruel sobre não avisar estar fazendo aniversário, além de postar nas redes sociais.

“Não tive notícias da minha família durante o resto do fim de semana. Hoje (segunda-feira) acordei com um monte de notificações. Acho que minha mãe fez um post no Facebook falando sobre crianças ingratas e como eu estraguei a festa surpresa deles para mim e me marcou na publicação”, contou a mulher.

Irritada com a indireta nas redes e a reação da família depois do aniversário, a mulher resolveu se vingar comentando na postagem da mãe e depois passou a ignorá-los.

“Vocês esqueceram e ninguém me desejou feliz aniversário, a menos que você conte com o papai ligando e gritando comigo”, comentou nas redes sociais. Seus pais tentaram contato pela manhã, mas ela resolveu não atender.

