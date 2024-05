Jovem fica indignada porque foi jantar em um restaurante caro e sua companhia pediu para dividir a conta

Um vídeo compartilhado pela usuária do TikTok, conhecida como @ornelaisaaa, gerou um enorme debate nas diferentes redes sociais.

No material audiovisual, Ornela relatou sua experiência durante um primeiro encontro que, na sua perspectiva, deixou muito a desejar. O episódio chamou a atenção de mais de 800 mil usuários da plataforma, acumulando milhares de comentários e reações divididas.

Apesar de ter sido convidada, a tiktoker teve que pagar metade do que comeu no restaurante

Ornela começou sua história explicando que o homem com quem saiu a convidou para um restaurante especializado em massas, muito conhecido por seus preços elevados. A jovem tiktoker ficou surpresa quando, ao terminar o jantar, seu acompanhante não assumiu o pagamento da conta completa, apesar de tê-la convidado anteriormente. "Ele disse 'eu te convido'", enfatizou Ornela no vídeo.

A situação mais surpreendente do encontro noturno ocorreu quando a conta chegou. Segundo Ornela, o homem teria consumido três fernet, enquanto ela pediu apenas um gin. Na hora de pagar, a garçonete perguntou como eles gostariam de pagar a conta, e foi então que o rapaz respondeu: “Não sei, que a senhorita escolha”. A resposta desconcertou a tiktoker, que esperava que ele assumisse a despesa, como havia sugerido no início.

A história se tornou viral no TikTok

“Eu tinha dinheiro em espécie, ele me disse ‘não sei, faça as contas’... Entendem que pagamos metade a metade, mas ele pediu um monte de coisas e ainda tinha me dito ‘eu te convido’”, comentou indignada a jovem tiktoker. A atitude do homem gerou um intenso debate na plataforma, com milhares de usuários comentando a situação.

Nesse sentido, o vídeo de Ornela rapidamente se tornou viral, gerando mais de 800 mil visualizações. Os usuários do TikTok expressaram suas opiniões sobre o assunto na seção de comentários.

Opiniões divergentes dos internautas

"De vez em quando é preciso pagar, né", "Te apoio totalmente. Mas da próxima vez, se quiser ir a um lugar caro e não tiver carro, é estranho", "Vamos pela igualdade" e "Um craque, não há falhas na sua lógica", foram alguns dos comentários.