Homem foi capturado após esfaquear seis mulheres nas nádegas: uma delas faleceu

O prefeito de Soacha, Julián Sánchez Perico, através de sua conta no X, informou sobre a captura de um homem que atacou seis mulheres com uma arma branca. “De acordo com as informações das autoridades, os ataques ocorreram de forma repentina na Comuna 6, quando cada uma das afetadas estava se deslocando pelas ruas de nosso território”, afirmou o prefeito. Segundo informações, Mabel Fonseca Santa Cruz, uma das seis mulheres que foram atacadas a faca por um homem nos eventos ocorridos no sábado, 25 de maio, na comuna 6 do município de Soacha, Cundinamarca, perdeu a vida.

Por sua vez, o comandante da Polícia Metropolitana de Soacha, coronel Germán Rafael Sierra Chaparro, destacou que, graças ao trabalho conjunto entre a comunidade e a polícia durante a noite de sábado, "foi realizada a prisão em flagrante de um homem pelos crimes de homicídio e lesões pessoais, que seria o suposto responsável por ferir sete pessoas, incluindo uma menor de 16 anos".

Da mesma forma, Sierra mencionou que, graças à reação oportuna dos patrulheiros, na altura da carreira 2 com a rua 12, no bairro San Marcos, pegaram o homem de 26 anos, que estava se locomovendo em uma bicicleta e portava a arma branca com a qual teria agredido minutos antes as seis mulheres e um homem.

"O homem estava andando de bicicleta e agrediu as mulheres nas nádegas. Uma delas foi esfaqueada em frente à drogaria Farmacenter na rua 15, a outra na rua 1b entre as ruas 13 e 15, e a outra também na rua 15; esta última é uma vendedora ambulante de cafés", disse uma testemunha dos acontecimentos ao meio de comunicação Periodismo Público. Essa versão foi corroborada pelo comandante da Polícia Metropolitana de Soacha, que também destacou que as seis mulheres foram feridas na região dos glúteos, enquanto o homem foi ferido em um dos braços.

Com base em tudo o que foi mencionado, o indivíduo de 26 anos foi detido e entregue à Procuradoria-Geral da Nação, onde terá que responder pelos crimes de homicídio e lesões corporais.