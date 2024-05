Adolescente de 15 anos escapa de ataque de urso: "Isto realmente poderia ter sido muito pior"

Uma mãe do Arizona contou que seu filho, de 15 anos, conseguiu sair ileso do ataque de um urso negro que entrou em sua cabana familiar. “Isso realmente poderia ter sido muito pior”, disse Carol Edington Hawkins à NBC News. “Ainda não podemos acreditar que isso tenha acontecido, mas também nos sentimos muito abençoados”.

Adolescente foi atacado com arranhões por um urso preto no Arizona

Hawkins disse que seu filho Brigham, de 15 anos, estava "relaxando" em uma das cabanas de seus pais em Alpine quando o urso "entrou pela porta da frente e o atingiu na cabeça".

"A porta da frente estava aberta para deixar entrar o ar fresco da noite", disse a mãe preocupada. "Brigham estava assistindo YouTube e não percebeu o que estava acontecendo".

“Eu acertei no nariz e na bochecha dele/a”

Quando o urso o atacou, o jovem "bati no nariz e na bochecha e depois continuei e bati na testa e no topo da cabeça". Ao ouvir os gritos de Brigham, seu irmão Parker, de 18 anos, ouviu os gritos e correu.

"Parker no início pensou que era algum tipo de cachorro grande", disse Hawkins. "Então o urso viu Parker e começou a persegui-lo. Isso deu tempo para Brigham fechar rapidamente a porta de sua cabana".

O urso quase ataca seu outro filho

Parker, de acordo com o relato de sua mãe, voltou para a outra cabana com o urso muito perto. "Ele ficou passeando um pouco enquanto nós o observávamos pela janela", disse Hawkins sobre o urso. "Depois ele se sentou em um sofá na varanda e simplesmente olhou ao redor. Foi uma loucura".

No momento em que o urso desviou o olhar, todos escaparam: “Ele fechou a porta na cara do urso”, disse. Enquanto tudo isso acontecia, a mulher ligou para o 911.

No entanto, o urso já não estava nas cabanas, de acordo com os agentes do Departamento de Caça e Pesca do Arizona: "Depois de chegarem à cena, os oficiais de vida selvagem do AZGFD conseguiram localizar e transportar rapidamente o urso", disse a agência em comunicado. O adolescente receberá vacinas como medida preventiva.