Mãe sem piedade! Mulher é presa por assassinar sua filha e abandonar o corpo em uma mala

Elementos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México (FGJEM) e da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Cidadã (SSPC) conseguiram deter Victoria ‘N’, supostamente responsável pelo feminicídio de sua filha menor de idade.

ANÚNCIO

Mãe detida pelo feminicídio de sua própria filha

De acordo com as investigações, depois de tirar a vida dela, Victoria colocou o corpo da menor em uma mala e a abandonou nas ruas do município de Nezahualcóyotl.

A FGJEM, em colaboração com a SSPC federal, a Comissão Nacional Antihomicídio (CONAHO) e a Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México (FGJ-CDMX), informaram sobre a detenção de Victoria ‘N’.

A detenção ocorreu após as investigações que a apontam como provável participante no crime de feminicídio contra sua filha, cujo corpo foi encontrado sem vida em uma mala em junho de 2020 em Nezahualcóyotl.

De acordo com as investigações da Procuradoria do México, a implicada estava escondida na Cidade do México; por isso, foi solicitada a colaboração da Procuradoria da capital para intervir em seu território e proceder à sua prisão.

Como tirou a vida de sua filha menor de idade?

Em uma operação conjunta, Victoria ‘N’ foi detida na colônia Doctores, na prefeitura Cuauhtémoc e posteriormente, foi transferida para o Estado do México e ingressou no Centro Penitenciário e de Reinserção Social de Nezahualcóyotl, à disposição da Autoridade Judicial, que determinará sua situação legal.

A detenção desta mulher faz parte de uma investigação iniciada em junho de 2020, após a descoberta do corpo de uma menor de idade numa mala.

ANÚNCIO

A vítima apresentava várias lesões no corpo, e com o avanço da investigação, foi possível identificar a vítima e determinar que entre os dias 27 e 28 de junho daquele ano, a menor teria sido agredida fisicamente por sua mãe e pelo parceiro desta. Até o momento, as autoridades não forneceram informações sobre o indivíduo envolvido.

De acordo com a investigação da FGJEM, as lesões causaram a morte da menor, cujo corpo foi posteriormente colocado dentro de uma mochila, a qual foi abandonada na avenida de los Zapotes, na colônia Valle de Aragón, município de Nezahualcóyotl.