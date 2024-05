Professor condenado por abusar de seis estudantes entre 11 e 17 anos na escola

Nas últimas horas, foi divulgada a decisão de segunda instância da Sala Penal do Tribunal Superior de Antioquia, onde foi analisado o caso e as provas apresentadas pela Procuradoria Geral da Nação contra o professor William Alberto Gallego Marín, por ter realizado toques de caráter sexual em seis estudantes com idades entre 11 e 17 anos.

ANÚNCIO

Os toques impróprios às estudantes ocorreram dentro de uma instituição educacional rural no município de Alejandría, no leste de Antioquia.

Professor abusou sexualmente de seis estudantes em Antioquia

"Um tribunal de conhecimento havia condenado o professor a uma pena de 17 anos de prisão pelo crime de atos sexuais abusivos agravados com menor de 14 anos. Ao resolver o recurso de apelação apresentado pela defesa, a corporação judicial confirmou a sentença, mas reduziu a pena para 14 anos de prisão", indicou o Ministério Público em um comunicado divulgado pelo PUBLIMETRO COLOMBIA.

De acordo com a investigação conduzida por um promotor da Seccional de Antioquia, foi revelado que os abusos contra menores ocorreram entre 2015 e 2019 em uma instituição educacional na região de El Respaldo.

Além disso, o Ministério Público demonstrou às autoridades judiciais que o professor, atualmente processado, foi abordado várias vezes por várias mães que ficaram sabendo do que estava acontecendo e o fizeram para pedir-lhe "que se abstivesse de cometer condutas abusivas contra suas filhas, mas o professor ignorou os avisos".

Embora o Tribunal Superior de Antioquia tenha reduzido a pena para 14 anos de prisão, a defesa ainda tem uma opção e é recorrer à Corte Suprema de Justiça para solicitar um recurso extraordinário de cassação, o que levará mais alguns anos, mas cuja decisão não tem mais recursos disponíveis.