Sogra faz comentários gordofóbicos sobre a nora após o nascimento do neto

Uma jovem mãe buscou por apoio no Reddit depois de precisar ouvir uma série de comentários gordofóbicos feitos pela sogra. Segundo ela, a mãe de seu marido insiste que “perder o peso da gravidez” deveria ser uma prioridade.

Sem se identificar, a mulher buscou por apoio ao compartilhar seu relato e começou explicando que ela e o marido tiveram seu primeiro filho há alguns meses. Desde o princípio ela conta que seus pais sempre os ajudaram a se adaptar a essa nova fase de suas vidas, enquanto os sogros tiveram uma atitude indiferente e ao invés de ajudar insistiram que eles deveriam se preocupar em fazer visitas com o bebê.

“Depois do primeiro mês, minha sogra começou a fazer comentários sobre como ela priorizou perder o peso ganho com a gestação logo após o parto. No começou eu nem liguei e achei que ela apenas estava compartilhando suas experiências de vida. Depois ela começou a comentar sobre as bochechas gorduchas do meu bebê e como elas parecem com as minhas. Me senti ofendida, mas deixei passar”.

“Finalmente, depois de diversos comentários desse tipo, eu cheguei ao meu limite. Meu marido apenas comentou que eu estou querendo voltar a correr ativamente e ela simplesmente gritou que antes de correr eu deveria começar com caminhadas por causa do peso! A família inteira ficou esperando uma resposta da minha parte e eles sabem que eu sempre corri provas longas e só parei por causa da gravidez. O comentário me magoou demais”.

Ela decidiu cortar contato com a sogra

Segundo ela, sua decisão de voltar a correr foi baseada nas orientações médicas, algo que foi explicado aos familiares. No entanto, diante do ocorrido, a mulher explica que os comentários tiveram um peso a mais por conta de seu passado que envolve uma série de transtornos alimentares e problemas com a imagem corporal. Segundo ela, sua decisão de voltar a correr foi baseada nas orientações médicas.

“Quando eu era adolescente lutei contra transtornos alimentares e ainda brigo com isso. Comentários sobre meu corpo e habilidades físicas são difíceis para mim e minha sogra é do tipo de pessoa que fala da aparência de outras pelas costas. Eu não achei que ela fosse falar assim na minha frente”.

“Depois disso eu não quer mais ver minha sogra e meu marido me apoia nisso, mas ela está fazendo eu me sentir um lixo por impedi-la de conviver com o neto. Meu marido vai lá algumas vezes, mas é difícil levar nosso filho porque ele está em amamentação exclusiva e se recusa a pegar a mamadeira”.

Para os usuários do Reddit, ela tem toda a razão visto que os comentários da sogra são desnecessários e maldosos.

“Comentar sobre o corpo de uma pessoa desta forma é algo completamente inaceitável. Ninguém pediu a opinião dela”, opinou um usuário da plataforma.

“Seu bebê não precisa conviver com uma pessoa como essas. É até perigoso ele passar a achar que esse tipo de atitude é normal e aceitável”, finalizou outra.