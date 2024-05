Jovem se recusa a cozinhar para os irmãos e afirma: ‘É problema do meu padrasto, não meu’

Um jovem de 16 anos decidiu pedir por apoio no Reddit depois de se envolver em uma situação delicada com seu padrasto e os filhos dele. Segundo seu relato, a atitude das crianças com sua mãe o fez decidir por não ajudar, mas agora ele está sendo criticado por sua escolha.

Sem se identificar, o rapaz conta que sua mãe precisou passar por uma cirurgia delicada há algumas semanas e está no hospital desde então. Por conta disso, ele passou a ficar em casa com o padrasto e seus irmãos, fruto do relacionamento do padrasto com sua mãe. Apesar disso, a maior parte do tempo se resume a ele permanecer em casa sozinho pois os mais novos passam mais tempo na casa dos avós.

O problema todo se resume aos dois filhos adolescentes que o padrasto tem com sua ex-esposa, e que se tornaram motivo de discussão entre os dois. “Os filhos dele têm 11 e 10 anos. Eles tratam minha mãe como lixo e foram treinados para agir dessa forma por orientação da mãe deles. Isso já fez meu padrasto ir ao tribunal diversas vezes, mas nunca dá em nada”.

“Eles têm um comportamento terrível, chamam minha mãe de nomes horríveis e reclamam de tudo que ela faz. Dizem que a comida dela é uma porcaria que fazem som de vômito sempre que precisam comer as coisas que ela faz. Eles fazem o mesmo com a família da minha mãe e eu definitivamente não tenho paciência para lidar com eles. Quando souberam da cirurgia da minha desejaram que ela morresse no hospital. Meu padrasto os repreendeu por suas atitudes e vem tentando educá-los, mas nada parece adiantar”.

Ele tomou uma decisão

Diante de toda situação, o jovem afirmou que não quer ter qualquer tipo de conexão com os filhos de seu padrasto e que os dias que eles não estão em sua casa, são dias de alívio. No entanto, foi um pedido de seu padrasto que causou uma grande briga entre todos.

“Ele me pediu para cozinhar para eles enquanto minha mãe está no hospital. Meu padrasto não quer pagar para seus filhos serem cuidados por uma babá e também não quer que eles fiquem com a mãe, o que eu entendo. Ao mesmo tempo, ele quer que eu faça a comida para eles, mas eu me recusei”.

“Quando disse que não, ele falou que os filhos precisam comer e eu falei que se eles ficarem com fome não é problema meu. Ele então me criticou pela minha atitude e falou que precisa da minha ajuda mesmo sabendo as coisas ruins que os filhos falaram sobre minha mãe, e que eles só agem assim porque a mãe deles os ensinou a ser dessa forma. Eu sou errado em recusar?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o rapaz fez o que deveria fazer.

“Você é uma criança passando por coisas complicadas. O problema em questão é um problema de adultos e pode ser resolvido sem jogar a responsabilidade em você”, comentou uma pessoa.

“Você não tem motivos para querer ajudar os filhos dele diante de tudo o que eles fazem para sua mãe”, afirmou outra.