Uma jovem justificou a infidelidade das mulheres e causou alvoroço nas redes sociais

Uma jovem expôs os motivos que justificam a infidelidade das mulheres em um relacionamento. Além disso, criticou os homens que traem suas parceiras. A explicação chamou a atenção e fez com que o vídeo se tornasse viral e causasse alvoroço nas redes sociais.

ANÚNCIO

“Aposto mais uma mulher infiel do que um homem infiel. O que estou querendo dizer é que se uma mulher faz isso é por alguma carência na relação. Enquanto que quando um homem faz é porque ficou excitado por uma mulher”, comentou a criadora de conteúdo na gravação.

Além disso, ele expressou: “ele ficou com uma garota e foi (...). Então isso vai para os homens que dizem: ‘Não, são todas p., são todas p.’ Não, são todos idiotas. Porque se você não sabe cuidar de uma garota, claramente você vai se dar mal”.

Por último, ele refletiu: “E se algo te incomoda, você vai e diz para o seu parceiro. Mas é muito mais divertido c.. Mas bem, se você é mulher e c., eu te apoio. Eu também fiz isso”.

A seguir, o vídeo:

Além disso, outra criadora de conteúdo publicou um vídeo semelhante sobre o tema da infidelidade das mulheres, onde expressou: "Eu adoro quando uma mulher trai um homem, quero que me conte tudo. Com quem você ficou, com o pai, com o primo, com o chefe, me conte. É icônico, extremamente icônico. Chega de ser a garota boazinha, chega de ser a princesa do patriarcado".

Sobre a infidelidade

Embora a infidelidade possa ter diferentes definições ou formas, dependendo do acordo entre o casal, como conceito global, a infidelidade é a quebra da segurança no relacionamento, causando um sentimento de que o outro membro do casal quebrou uma série de acordos ou bases estabelecidas na relação.