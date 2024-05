Cachorro assusta tutora ao surgir com sorriso bizarro dentro de casa; assista

Um cãozinho viralizou no TikTok, após sua tutora compartilhar um vídeo em que ele aparece portando um sorriso “bizarro” em sua direção, como trazido pelo portal The Dodo. Mailo, o dócil pet, foi caracterizado pela mãe, Lola, com “uma personalidade excepcional”. Para validar sua fala, a atitude do cãozinho não deixou a desejar.

ANÚNCIO

A nova artimanha de Mailo aconteceu em um passeio no final de semana. Lola o levou consigo para aproveitar e descansar na casa da avó. Curioso pelos novos ares, o pequeno decidiu inspecionar os espaços da casa.

Bastou poucos segundos longe da vista de Lola e foi o suficiente para Mailo aprontar. No entanto, estava prestes a tirar um sorriso de sua família (com outro sorriso).

Ao retornar à vista de sua tutora, Mailo despertou uma estranheza no olhar de Lola, pois havia algo completamente diferente em sua feição. Era um sorriso na boca do cachorro. Mas ele não era o dono do sorriso.

“Fiquei muito surpresa ao ver isso”, disse Lola. “Isso me fez rir muito.”

Nos poucos segundos fora da vista dos grandes, Mailo teria pego a dentadura da avó de Lola e passou a usá-la desfilando pela casa.

Confira o momento:

Após alguns segundos de riso e confusão, Lola removeu a dentadura da boca de seu cãozinho e a guardou longe de seu alcance. Certamente, será um final de semana inesquecível.

“[Minha avó] riu e riu”, disse Lola. “Todo mundo na casa riu muito. Foi inesperado.

Mulher confunde animal selvagem com cachorro e descobre estar necessitado de ajuda

Uma mulher se deparou com um animal peculiar transitando confuso e solitário nas ruas de Londres, enquanto caminhava com seu cãozinho ao lado. No início, ela pensou se tratar de um cachorro, mas estava enganada. “[Ele] estava correndo em direção às pessoas chorando”, disse Sumeray. “Eu sabia que este pobre animal precisava de ajuda.”

Saiba qual era o tipo de animal: