Uma mulher, identificada como Sarah Sumeray, se deparou com um animal peculiar transitando confuso e solitário nas ruas de Londres, enquanto caminhava com seu cãozinho. No início, ela pensou se tratar de um cachorro, mas estava enganada. O relato é extraído do portal The Dodo.

“[Ele] estava correndo em direção às pessoas chorando”, disse Sumeray ao The Dodo. “Eu sabia que este pobre animal precisava de ajuda.”

Não demorou muito para a identidade do animal ser compreendida: se tratava de um filhote de raposa.

Mulher encontra filhote solitário na rua e descobre não se tratar de um cachorro: ‘Precisava de ajuda’ (Reprodução/Sarah Sumeray)

Haja vista a dificuldade de localizar os pais do filhote, Sumeray resolveu abraçar o papel de boa samaritana e levou o bebê raposa para sua casa.

“Assim que o levei para casa, ele parou de chorar, explorou minha sala e se deitou na cama do meu cachorro, onde adormeceu imediatamente!” Sumeray disse. “Foi uma coisa tão inacreditável de testemunhar! Ver seu pequeno sorriso derreteu meu coração.”

Resgate e segurança e futuro

Como não são todos os dias que se encontra filhotes de raposas pela rua, Sumeray compartilhou sobre o filhote nas redes sociais e viralizou. A mulher também entrou em contato com a equipe de resgate da Fox Angels Foundation para o resgate do animal.

A equipe confirmou que o filhote tinha apenas cinco semanas e a levaram para crescer com outras raposas resgatadas da mesma idade. Sumeray manifestou sua felicidade por ter colaborado com o desfecho positivo na vida do pequeno animal, haja vista a dificuldade enfrentada por ele.

“Assumi como missão não ser o tipo de pessoa que ignora um problema e deixa que outros resolvam”, disse Sumeray. “Essa experiência confirmou para mim que essa é a mentalidade certa a se ter.”