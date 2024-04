2 reais ou um animal misterioso? Mulher ouve barulho e se depara com crocodilo dentro de casa

Enquanto descansava em sua casa em Venice, na Flórida, Mary Hollenback teve uma grande surpresa. De acordo com um artigo publicado no portal The Dodo, a proprietária ouviu alguém batendo em sua porta, apesar de não estar esperando por nenhuma visita. No entanto, se surpreendeu ao averiguar.

“Me levantei para dizer à pessoa que eles estavam na casa errada”, disse Hollenback ao The Dodo. No entanto, não se tratava de uma pessoa.

Um crocodilo intruso teria invadido a casa de Hollenback ao conseguir abrir a porta de tela, se hospedando no local. Assustada, a proprietária tentou lidar com o susto e encontrar uma solução.

Recomendados

“Meu primeiro pensamento foi: ‘Tenho um crocodilo em minha casa!’”, disse Hollenback. “Meu segundo pensamento foi: ‘Como diabos vou tirá-lo daqui?’”

Sentindo-se em casa, o crocodilo foi até a cozinha de Hollenback e repousou do lado da geladeira. Ao solicitar ajuda, uma equipe da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, ao lado de dois xerifes, chegaram ao local indicado.

Gostou? Leia mais um relato sobre animais:

Cachorro mais caro do mundo custa mais de R$ 600 mil e especialistas alertam

Pronto resgate

Aparentemente, o animal estava desconfortável com a falta de tração do piso liso da casa. Apesar de seus quase 2,5 metros de comprimento, não seria tão complicado tirá-lo dali. Dito e feito: bastou alguns minutos para a remoção do animal com sucesso.

“Fiquei muito surpresa com o pouco dano causado. Apenas alguns arranhões nas portas do meu armário”, contou Hollenback.

Após o resgate do animal, o crocodilo foi transferido para um local mais seguro. No entanto, deixou uma marca na memória de Hollenback.

“Esta é uma história e tanto”, disse Hollenback. “Os jacarés geralmente não entram nas casas das pessoas. Do ponto de vista pessoal, esta história ganhou vida própria!”