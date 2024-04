Em Milão, propõe-se proibir a venda de sorvete e pizzas depois da meia-noite, Por quê?

No coração de Milão, uma proposta legislativa surgiu, provocando um debate que vai além da simples regulamentação dos horários comerciais; toca a essência da cultura e do estilo de vida milanês. A venda noturna de sorvetes e pizzas, dois pilares da gastronomia italiana, está na mira de uma nova lei que busca impor um toque de recolher após a meia-noite.

Esta medida, impulsionada por Marco Granelli, vereador de segurança e proteção civil, tem como objetivo preservar a paz nos distritos mais movimentados da cidade, equilibrando a vida social com o descanso dos residentes. Granelli, em seu comunicado, enfatiza a busca por um equilíbrio entre a convivência e o entretenimento noturno com a tranquilidade e bem-estar dos que habitam nessas áreas.

Com esta medida, eles buscam combater a poluição sonora nos dias de trabalho

A proposta legislativa sugere que a venda de alimentos e bebidas para viagem, bem como o serviço em áreas externas dos estabelecimentos, seja restrita das 00:30 às 6:00 da manhã durante os dias úteis, e das 1:30 às 6:00 da manhã nos fins de semana. Essa restrição, de acordo com as autoridades, é uma medida necessária para combater a poluição sonora em áreas residenciais.

Pizza é o prato estrela da Itália (Freepik)

No entanto, a iniciativa encontrou resistência. Críticos argumentam que tal proibição é contraproducente e atenta contra a identidade cultural de Milão, uma cidade que se orgulha de sua vida noturna vibrante e sua rica tradição culinária. A possibilidade de passear pelas ruas de paralelepípedos em busca de um gelato à meia-noite ou desfrutar de uma pizza ao ar livre é parte integrante da experiência milanesa, tanto para os locais quanto para os visitantes.

Se a lei for aprovada, a proibição entraria em vigor no próximo mês e se estenderia até novembro, coincidindo com o fechamento da temporada turística. Este período de teste poderia definir o futuro das tradições noturnas de Milão e, possivelmente, estabelecer um precedente para outras cidades italianas.

Eles vendem sorvete em cada esquina (Freepik)

Entretanto, a população de Milão está dividida: entre aqueles que desejam a tranquilidade noturna e aqueles que defendem a liberdade de desfrutar de seus sorvetes e pizzas a qualquer hora. A decisão final, que cabe às autoridades municipais, é aguardada com grande expectativa e, sem dúvida, marcará um momento na história cultural e social de Milão.