Dançarino derruba parceira durante competição

As redes sociais tornaram-se, nos últimos anos, em sites com um grande número de usuários. As quantidades de visualizações que os vídeos costumam acumular fazem com que as marcas mais famosas do mundo abram uma conta; além disso, existem competições que transmitem todo o processo para conseguir um vencedor.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o acidente que ocorreu com um casal de dançarinos enquanto realizavam sua apresentação. No vídeo, com apenas 29 segundos, é possível ver como o homem levantou sua parceira, mas na hora de segurá-la, ela escorregou e caiu no chão.

Apesar de ambos terem tentado agir o mais rápido possível, os juízes e presentes perceberam o acidente. O profissionalismo dos concorrentes e das pessoas presentes permitiu que tudo continuasse apesar da possível desqualificação por não completar a dança de forma adequada.

Alguns internautas afirmaram que “Jorge Valcárcel e Ángela García são dançarinos peruanos. Depois daquela queda, apresentaram-se em outra competição com a mesma coreografia e, bem, atualmente são os Campeões Internacionais de Bachata Cabaret Profissional em Oaxaca, México”.

Até o momento, o vídeo já acumula mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Apesar do golpe, é admirável a profissionalidade dos bailarinos em se recuperar e continuar sua coreografia como se nada tivesse acontecido. Coisas que acontecem”, “Acho que se alguém merece um prêmio é apenas ela”, “Meu pai costumava dizer: Uma mulher leva mais tempo para cair do que para se levantar...” ou “Ela manteve sua postura o tempo todo, muito dedicada, toda uma profissional, parabéns para a garota”.