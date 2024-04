A justiça espanhola condenou um idoso de 81 anos por ter matado um ladrão

A justiça espanhola declarou José Manuel Lomas culpado de homicídio com dolo eventual, um livreiro que surpreendeu um ladrão em sua casa em agosto de 2021 e o matou com dois tiros de espingarda. José Manuel, que tinha 77 anos na época do incidente, passou nove meses em prisão preventiva e foi libertado sob fiança.

A vítima era Nelson David Ramírez, hondurenho de 35 anos, com vários antecedentes policiais, conforme relatado pelo ABC. A deliberação do júri durou um pouco mais de 24 horas.

O veículo citado informou que sete dos seus nove membros votaram a favor de aplicar ao acusado as excludentes de "anomalia" ou "alteração psíquica", bem como uma atenuante pela confissão do crime à Polícia Nacional.

Recomendados

Sobre a sentença

O júri do caso proferiu uma sentença de sete anos e meio de prisão contra o livreiro aposentado, por considerá-lo responsável pelo assassinato de um hondurenho identificado como Nelson David Ramírez, de 36 anos, que entrou armado com uma motosserra. No julgamento, o idoso se defendeu dizendo: "prefiro morrer defendendo minha casa do que fugir e deixá-la nas mãos de bandidos".

Por outro lado, o hondurenho tinha 46 registros criminais na Polícia Nacional de seu país e 9 na Guarda Civil da Espanha.

Como é que os eventos ocorreram?

Durante a reconstrução dos acontecimentos, o idoso acusado relatou que o incidente ocorreu na propriedade Los Lobos, em La Atalaya, em 1 de agosto de 2021. Segundo a sua versão, ele acordou por volta das 2:00 da manhã, hora local, e ao perceber os estragos em seu jardim, pegou imediatamente a espingarda carregada.

Além disso, afirmou ter avistado o hondurenho equipado com uma motosserra e, sem dizer uma palavra, disparou dois tiros com o objetivo de afastá-lo. Infelizmente, esses tiros resultaram na morte do homem hondurenho.