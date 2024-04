Filhos ficam espantados ao descobrir o destino da herança de seu pai

O relato feito por um pai causou um grande impacto entre os usuários do Reddit. Por meio de uma publicação, ele revelou como foi criticado pelos filhos ao tomar uma decisão polêmica envolvendo sua herança.

Sem se identificar, o homem conta que é pai de três filhos adultos que perderam a mãe quando eles estavam no final da adolescência. Após a perda de sua primeira esposa, o homem explica que levou cinco anos para voltar a se relacionar com outra pessoa e, após algum tempo, se casou com essa outra mulher.

“Acontece que meus filhos não tentaram nem sequer se dar bem com minha esposa. Eles não ficaram felizes quando voltei a namorar e ficaram ainda mais infelizes quando eu me casei novamente. Nós estamos casados há 7 anos e a situação não melhorou em nada. Minha esposa sempre tentou se aproximar dos meus filhos, mas nunca deu certo e não consigo pensar em algo que tenha feito eles a detestarem desta forma”.

“A casa em que moramos foi comprada por mim enquanto eu era casado com a mãe dos meus filhos. Quando ela faleceu, eu continuei pagando as parcelas e depois que me casei novamente, minha nova esposa se mudou, vendeu seu antigo apartamento e pagou pelo débito restante da casa. Nós dividimos todas as contas agora”, revela.

Ele tomou uma decisão que não agradou os filhos

O homem então explica que desde que se casou novamente tanto ele quanto a esposa decidiram fazer algumas mudanças em seus testamentos. Essa escolha envolveu garantir que toda a herança de cada um deles fosse destinada somente ao outro, deixando os filhos e outras pessoas queridas de fora.

“É lógico que tenho alguns bens de valor sentimental que serão direcionados aos meus filhos, mas as grandes posses ficaram para minha esposa, assim como as dela ficarão para mim caso ela se vá antes”.

“Durante um jantar meus filhos perguntaram sobre meu testamento e eu fui claro com eles sobre meus planos e desejos. Isso fez uma briga explodir porque eles me acusaram de deixar a casa em que cresceram para minha esposa quando ela deveria ser deles. Um deles até fez um comentário grosseiro sobre colocá-la para fora da casa assim que eles pegarem a posse do imóvel, o que reforça a minha escolha de não deixar a casa para eles”.

“Agora meus filhos acham que eu sou um idiota, mas acho que fiz o óbvio ao deixar a casa para a pessoa que me ajudou a pagá-la. Eles já receberam a herança da mãe deles e usaram para pagar seus estudos, então não fiz nada de errado”, finaliza o pai.

No entanto, os usuários do Reddit não pensaram da mesma forma e deram a ele algumas questões para refletir.

“Por mais que essa decisão seja exclusivamente sua, pense da seguinte forma: ‘meu pai deixou tudo para sua segunda esposa e não deixará nada para mim e meus irmãos, todos nos sentimos como se ele não nos amasse’”, refletiu uma pessoa.

“Acho que você sabe o verdadeiro motivo pelo qual seus filhos não gostam de sua esposa e não quer admitir que eles têm razão”, finalizou outra.