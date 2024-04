Após término, jovem exige que a ex pague pela cobertura de uma tatuagem feita para ela

Tatuagens são forma de expressão utilizadas por muitas pessoas para registrar no próprio corpo momentos importantes em suas vidas. Apesar disso, diversos são os alertas quando os desenhos envolvem homenagens a pessoas, principalmente a parceiros e parceiras. Após ignorar todos estes alertas, um homem decidiu exigir que sua ex-namorada arque com as despesas para cobrir uma tatuagem feita por ele em homenagem a ela.

Inconformada, a mulher buscou por apoio no Reddit, onde compartilhou seu relato por meio de um breve desabafo feito de forma anônima. Segundo a jovem, o ex-namorado decidiu fazer uma tatuagem em seu antebraço como forma de homenageá-la enquanto ainda estavam juntos, no entanto, após o término do relacionamento a situação se complicou já que ele passou a exigir que ela pague por uma cobertura.

“Ele tatuou meu nome na língua dos personagens da minha série preferida, com uma frase do meu livro preferido e um desenho estilizado do meu animal favorito. Em momento algum eu pedi a ele para fazer isso, na verdade, eu até mesmo tentei desencorajá-lo a fazer a tatuagem, mas ele fez essa escolha. Nós terminamos dois meses depois que ele fez a tatuagem e eu acabei conseguindo um emprego melhor em uma outra cidade”.

Ele exigiu a reparação

Depois de algum tempo separados, a jovem conta que o ex entrou em contato com ela exigindo que ela pague pela metade dos gastos com a cobertura da tatuagem, já que a atual namorada dele descobriu o significado do desenho e não ficou contente.

“Foram cerca de seis meses entre o término e o contato dele. A atual namorada tirou uma foto do desenho e foi atrás de descobrir e interpretar o significado dele, não preciso dizer que ela odiou e agora ele quer cobrir a tatuagem”.

“Ele me mandou uma mensagem falando que eu devo arcar com metade dos gastos da cobertura e eu não pude evitar ter um ataque de risos! Eu disse a ele que foi escolha dele e que ele decidiu fazer isso sozinho. Não devo nada a ele e não vou pagar por nada. Depois disso eu o bloqueei, mas temos alguns amigos em comum que acreditam que eu deveria ajudá-lo já que eu ganho bem em meu novo emprego”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente não deve ajudar o ex-namorado a pagar pela nova tatuagem.

“Caso seus amigos achem que você precisa ajudar, que tal pedir a eles para pagarem sua parte? Talvez a namorada nova dele também possa fazer isso”, criticou uma pessoa.

“Não entendo por que você deveria pagar pelos gastos do seu ex só por ter um emprego melhor que o dele. A tatuagem foi escolha dele, ele que se vire”, finalizou outra.