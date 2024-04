Adoção tardia: Cadela idosa encontra família após 11 anos em abrigo

Fiona, uma cadela de 13 anos que passou mais de uma década em um abrigo superlotado no Alabama, finalmente encontrou um lar amoroso. Ela foi esquecida por alguns potenciais adotantes e teve sua sorte mudada graças ao coração generoso de um casal que se comoveu com sua história.

Uma nova chance na terceira Idade

Antes de encontrar seu lar definitivo, a cachorra foi temporariamente acolhida por Lindsey Decker, vice-presidente do Albert’s Dog Lounge, uma organização que se dedica a cuidar de cães idosos e com necessidades especiais nos Estados Unidos. Este abrigo foca em um segmento da população canina frequentemente negligenciado e com altas taxas de eutanásia.

O casal adotante, ao conhecer Fiona, foi imediatamente tocado pela sua situação e decidiu levá-la para casa, que carinhosamente chamam de “aldeia de aposentados”, já que possuem outros dois cães idosos. Carrie Saskowski, uma das novas tutoras, expressou a esperança de que a adoção de cães mais velhos se torne mais comum, destacando as alegrias que esses animais podem trazer para seus novos lares.

No lar temporário de Decker, Fiona desfrutou da companhia de outros cães idosos e de um amplo espaço para explorar, algo muito diferente do confinamento do abrigo onde passara muitos anos. Decker foi meticuloso na escolha da família perfeita, buscando um lar com frequente presença humana, outros cães para companhia e um espaço seguro para ela viver.

A nova casa de Fiona oferece tudo isso e mais: um quintal espaçoso, irmãos caninos e pais adotivos amorosos, prontos para proporcionar-lhe os melhores anos de sua vida. A alegria de Decker é evidente, pois ele sente que o coração dele “está explodindo” de felicidade por ela.

Ao chegar em sua nova casa, Fiona explorou entusiasmada seu novo ambiente, sinalizando sua aprovação e felicidade com a mudança. Carrie expressou seu amor e comprometimento com o bem-estar da cadela em uma publicação emocionante, refletindo o sentimento de que a adoção de um animal idoso é um ato de amor e uma promessa de cuidado.

Fonte: People