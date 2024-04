Vídeo: são denunciados maus-tratos a animais por cavalo que sofreu um infarto fulminante durante uma cavalgada

Um caso de crueldade animal ocorreu no último fim de semana no município de Tolima, na Colômbia, durante as cavalgadas em comemoração a um aniversário da cidade, um cavalo sofreu um infarto fulminante devido às longas horas que o animal passou cavalgando. Esse incidente chamou a atenção dos defensores dos animais, que denunciaram o ocorrido e culparam o prefeito por permitir tal ato, diante das altas temperaturas na região.

De acordo com os testemunhos, o cavalo não estava bem hidratado e também sofria maus-tratos físicos por parte do dono. A cavalgada começou por volta das 15h, com uma temperatura superior a 34 graus, com a aprovação do prefeito do município, Wilson Gutiérrez Montaña.

Nas imagens do vídeo, pode-se ver como, ao cair o animal, rapidamente as pessoas presentes tentaram realizar uma ressuscitação cardiopulmonar e mover o cavalo forçosamente na tentativa de levantá-lo, no entanto, sem confirmação oficial das autoridades, tudo indica que o cavalo morreu.

Até o momento, a Prefeitura de Espinal não se pronunciou a respeito, mas foi possível saber que este não foi o único animal que sofreu maus-tratos nas cavalgadas realizadas no último sábado, 6 de abril.

As cavalgadas também têm tirado vidas

Foi notícia nacional quando, em 2022 também houve um momento de caos durante as tradicionais touradas da cidade, com quatro pessoas mortas e 350 feridas após o desabamento das arquibancadas e camarotes durante a celebração taurina. O então governante do território, Juan Carlos Tamayo Salas, está sendo investigado pela Procuradoria Geral da Nação.

Assim, infelizmente, o município tem sido palco de atos de maus-tratos aos animais que colocam em risco a população.