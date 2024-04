Mulher relata ter feito sexo com 122 estudantes em três semanas: “Lembrança inesquecível”

A produtora de conteúdo adulto Bonnie Blue, de 24 anos, decidiu ir até Cancún, México, para criar conteúdos para a plataforma OnlyFans. Segundo relato, a ação foi bem sucedida, e Bonnie fez sexo com 122 estudantes em um período de três semanas.

De acordo com o site australiano Perth News, a produtora de conteúdo estava acompanhada da colega Leilani May e os estudantes fizeram uma fila do lado de fora do quarto de hotel em que as duas estavam hospedadas.

“Os universitários aproveitaram as férias de primavera, mas eu dei a eles uma lembrança inesquecível. Muitos ‘Spring Breakers’ realmente chamaram isso de experiência de união. Eles aproveitaram cada segundo, assim como eu. Foi um sucesso incrível”, contou Bonnie.

Em publicação no Instagram, a jovem agradeceu aos rapazes e compartilhou registros da viagem, como festas e idas à praia, além de um print da notícia da ‘ação’, que viralizou em diversos países.

“Obrigado aos meninos da faculdade que tornaram a primavera divertida e agradável”, escreveu na rede social.

A criadora de conteúdo também explicou que todos os envolvidos eram maiores de idade e estavam cientes de que os conteúdos produzidos seriam publicados em plataformas de conteúdo adulto.

“Nunca criaremos conteúdo sem primeiro organizar o consentimento adequado. Ou seja, os caras que manifestaram interesse precisavam comprovar provas legais de que têm mais de 18 anos e foram informados de que o conteúdo é para nossas contas OnlyFans. Além disso, usamos camisinha”.

Após o México, a mulher disse que pretende viajar o mundo em busca de turistas e mochileiros dispostos a gravar mais vídeos.