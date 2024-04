Vaticano condena a maternidade de substituição, a ideologia de gênero e a mudança de sexo

Praça de São Pedro, no Vaticano Spencer Platt / Getty Images (Spencer Platt/Getty Images)

O Vaticano publicou durante o dia de segunda-feira um documento onde estabelece sua posição sobre a mudança de sexo e a maternidade de substituição. Além disso, sobre a possibilidade de despenalizar a homossexualidade.

No documento do dicastério para a Doutrina da Fé, intitulado 'Dignitas Infinita', são enumeradas as "violações graves da dignidade humana que são particularmente atuais".

Maternidade de substituição

A Igreja a cataloga como algo “lamentável”, “que também ofende gravemente a dignidade da mulher e da criança e se baseia na exploração da situação de necessidade material da mãe”.

“Um filho é sempre um presente e nunca o objeto de um contrato”, acrescenta. Assim, o cardeal Manuel Fernández enfatizou que, entre as opções, convida-se a considerar formas como a adoção no lugar dessa forma também popularmente conhecida como ‘barriga de aluguel’.

Mudança de sexo

Por outro lado, também se define contra a “ideologia de gênero”, que considera “extremamente perigosa porque apaga as diferenças em sua pretensão de igualar a todos” e “pretende negar a maior diferença possível entre os seres vivos: a diferença sexual”.

E condena também as mudanças de sexo porque "é no corpo, de fato, onde cada pessoa se reconhece gerada pelos outros, e é através do seu corpo que o homem e a mulher podem estabelecer uma relação de amor capaz de gerar outras pessoas".

"Por isso, toda operação de mudança de sexo, em geral, corre o risco de atentar contra a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção", esclarece.

Bandeira LGBTQ Drew Angerer / Getty Images (Drew Angerer/Getty Images)

Despenalizar a homossexualidade

Também definiu sua posição em relação à penalização da homossexualidade. "Toda pessoa, independentemente de sua tendência sexual, deve ser respeitada em sua dignidade" e denuncia "que em alguns lugares se encarcere, torture e até mesmo prive do bem da vida não poucas pessoas, unicamente por sua orientação sexual".

“É doloroso que alguns católicos defendam leis injustas que ordenam o aprisionamento de pessoas ‘apenas por serem homossexuais’, afirmou o documento.”