Mulher com mobilidade reduzida teve que subir escadas do metrô rastejando devido a falha no elevador

Uma situação chocante vivida por uma mulher com mobilidade reduzida no Metrô de Santiago no Chile gerou indignação e reflexão sobre a acessibilidade em espaços públicos. Josefa Farías, uma jovem usuária de cadeira de rodas, foi obrigada a subir as escadas da estação União Latino-Americana da Linha 1, arrastando-se devido à falta de funcionamento dos elevadores.

“O elevador estava quebrado para sair. Pedimos ajuda ao pessoal do metrô, mas nos disseram que não podiam ajudar. Então tivemos que subir apenas com a força dos braços, embora minhas calças tenham ficado todas sujas”, relatou Josefa em suas redes sociais.

Esta experiência destaca a importância de manter os elevadores do metrô em condições ideais, especialmente para os usuários que dependem deles para se locomover. Josefa expressou sua preocupação a respeito: “Por isso é necessário que cuidemos dos elevadores, para que não fiquem sobrecarregados e não sejam superutilizados”.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Josefa detalha as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência quando os elevadores não funcionam corretamente: “Muitas pessoas não entendem a importância de cuidar dos elevadores do Metrô. Quando eles estão ruins ou em manutenção, muitas vezes é preciso subir ou descer assim, o que exige um esforço mental e físico adicional”.

O vídeo não ficou isento de críticas por parte de alguns usuários, questionando por que a pessoa que estava filmando não ajudou. No entanto, Josefa esclareceu que viajava acompanhada de seu marido, que se encarregou de subir sua cadeira de rodas e suas pertences enquanto ela enfrentava a difícil tarefa de subir as escadas. Por outro lado, foi seu filho quem gravou o vídeo.

Esta situação destaca a necessidade de sensibilizar a sociedade sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência em seu dia a dia, bem como a importância de garantir a acessibilidade nos espaços públicos.