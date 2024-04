Mulher chora inconsolavelmente no aeroporto porque sua filha a abandonou: “Ela esqueceu que eu estava vindo visitá-la”

Uma mulher tomou as redes sociais, rompendo em lágrimas, contando que sua filha não foi buscá-la no aeroporto e preferiu ir embora com suas amigas. A mãe voou até Utah, nos Estados Unidos, para visitá-la.

"Minha filha me deixou esquecida aqui no aeroporto. Aqui em Utah. Ela esqueceu que eu estava vindo visitá-la. Foi jantar com as amigas e me deixou aqui. Eu nunca a esqueci em lugar nenhum", relatou a mãe muito aflita.

"Os filhos esquecem facilmente das mães, mas eu nunca a esqueci em momento algum. Isso me entristece porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, muito menos com ela", assegurou entre lágrimas.

O debate nas redes sociais

O vídeo da mulher se tornou viral muito rapidamente, e embora algumas pessoas tenham se comovido com ela, a maioria a criticou por expor o problema e insinuar que pode haver algum motivo pelo qual sua filha não a buscou no aeroporto.

"Por acaso, as mães nunca se lembram das coisas ruins que fizeram aos seus filhos no passado"; "possivelmente, não foi uma boa mãe e agora não quer nem vê-la, elas existem, existem", "Cria corvos e eles te arrancarão os olhos"; "Há uma frase cruel mas real, Os filhos não devem nada aos pais. Nada. O que damos aos nossos pais e o que recebemos dos nossos filhos é um extra, não uma obrigação, ninguém pediu para ser trazido ao mundo. Os pais devem dar sem esperar receber", expuseram alguns.

“Se a sua filha te deixar plantada, é necessário publicar nas redes sociais? Ou será que está à procura de interações?”; “Neste caso, concordo com a senhora, não é porque lhe deve, mas se você convida alguém, seja quem for, deve atendê-lo, senão é melhor não convidar. Se é a mãe dela, então o nível de ligação reflete-se nas ações, a senhora espera algo e a filha claramente não vê da mesma forma”, disseram outros.

E como a mãe chegou à casa da filha?

A mulher postou em outro vídeo que várias pessoas se ofereceram para levá-la até a casa de sua filha.

Quando chegou à casa da filha, ficou um bom tempo tocando a campainha e, a princípio, não obteve resposta, finalmente, a filha a deixou entrar em casa.

No mesmo relato, ela menciona que sua filha está muito “entristecida com as pessoas” e preocupada com o que vão dizer dela.